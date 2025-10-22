Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии
Из всех своих фильмов Кристиан Бейл советует показать детям «Ходячий замок»

Поклонник встретил актера Кристиана Бейла в аэропорту Лос-Анджелеса и спросил, какой свой фильм он рекомендует для просмотра с детьми. Бейл назвал аниме «Ходячий замок». Об этом случае написало издание Polygon.

Вопрос застал Бейла врасплох, возможно, потому, что фильмография актера полна мрачных картин — «Американский психопат», «Темный рыцарь» и других. Немного подумав, актер выбрал аниме студии «Гибли», вышедшее в прокат в 2004 году. Актер назвал его шедевром.

В англоязычной версии «Ходячего замка» Бейл озвучил Хаула — таинственного волшебника и хозяина передвигающегося замка. По сюжету о нем ходят слухи, будто он пожирает сердца прекрасных девушек. Однако настоящая проблема Хаула в проклятии, наложенном на него демоном огня Кальцифером. Его и помогает развеять главная героиня Софи.

Творчество Хаяо Миядзаки продолжает вдохновлять не только зрителей, но и научное сообщество. В честь принцессы-воительницы Сан из аниме Миядзаки «Принцесса Мононоке» назвали неизвестный ранее вид глубоководной рыбы. Существо похоже на героиню бело-красными полосами на щеках.

