Из всех своих фильмов Кристиан Бейл советует показать детям «Ходячий замок»

В англоязычной версии «Ходячего замка» Бейл озвучил Хаула — таинственного волшебника и хозяина передвигающегося замка. По сюжету о нем ходят слухи, будто он пожирает сердца прекрасных девушек. Однако настоящая проблема Хаула в проклятии, наложенном на него демоном огня Кальцифером. Его и помогает развеять главная героиня Софи.