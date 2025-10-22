На юге России ограничили работу WhatsApp и Telegram

Роскомнадзор «принимает меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров» WhatsApp и Telegram. Об этом сообщили в ведомстве на запрос ТАСС о причинах сбоев в работе платформ на юге России.
РКН объяснил ограничения противодействием преступникам. Telegram и WhatsApp, утверждают в Роскомнадзоре, стали основными сервисами для обмана, вымогательства денег и вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. При этом требования Роскомнадзора, направленные владельцам мессенджеров, были проигнорированы.
Жалобы на нестабильную работу WhatsApp и Telegram в России начали появляться 20 октября. В основном они поступали от пользователей из южных регионов, таких как Краснодарский край и Ростовская область.
На следующий день мессенджеры некоторое время были недоступны в южных регионах России. Эксперт по информационной безопасности Алексей Учакин в комментарии РБК предположил, что это связано с тестированием «какого-то масштабного обновления блокировок». По словам эксперта, правила блокировок обновляют регулярно: «Новые сигнатуры тестируются на отдельных провайдерах или регионах».
22 октября в работе мессенджеров произошел сбой. Российские пользователи пишут, что сервисы очень медленно работают или не открываются, а у некоторых работают только с VPN.