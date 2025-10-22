Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии
Из всех своих фильмов Кристиан Бейл советует показать детям «Ходячий замок»
Лили Коллинз гуляет по Риму в тизере пятого сезона «Эмили в Париже»
«Скуф» с Александром Зубаревым и Валей Карнавал выйдет в апреле
В небе Новой Зеландии засняли редкие молнии — красные спрайты
Финальный сезон «Вампиров средней полосы» выйдет 1 ноября
Второй сезон «Захваченного рейса» выйдет 14 января
Умерла Барбара Гипс — автор культового слогана «В космосе никто не услышит твой крик»
Санаэ Такаити стала первой женщиной — премьером Японии. Раньше она играла в метал-группе
Проект «Театр в кино» выпустит киноверсию спектакля «Воскресение» с Тихоном Жизневским
Mattel и Hasbro выпустят игрушки по «Кей-поп-охотницам на демонов»
Поменять документы после смены фамилии можно будет одним заявлением на «Госуслугах»
Web Archive сохранил триллион веб-страниц
В Австралии реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпиаде-2032
Netflix экранизирует настольную игру «Колонизаторы» (Catan)
Ведущую документального фильма «Заберет ли ИИ мою работу?» создал ИИ
Бренд Eburet запустил линию мебели и элементов благоустройства для города
Atomic Monster Джеймса Вана экранизирует подростковый триллер «The Thrashers» Джули Сото
Глинда и Волшебник исполняют песню «Wonderful» в новом отрывке из фильма «Злая: Навсегда»
Джеффри Райт, Лукас Гейдж и Чейз Суи Уондерс появятся в байопике Жан-Мишеля Баскии
В Исландии впервые обнаружили комаров
Майка Монро выходит из тюрьмы в трейлере фильма «Напоминания о нем»
PETA предложила фронтмену Led Zeppelin временно сменить имя в поддержку растительной шерсти
Выставки в «ГЭС-2» перестанут быть бесплатными
Wu-Tang Clan объявили мировой тур. Группа выступит в Европе, Великобритании и Дубае
В России впервые удалили ребро через мини-проколы
Рекламу энергетиков в России ужесточат с 1 марта 2026 года
В парке «Краснодар» начали установку арт-объектов в виде голов из каучука

На юге России ограничили работу WhatsApp и Telegram

Фото: Adem AY/Unsplash

Роскомнадзор «принимает меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров» WhatsApp и Telegram. Об этом сообщили в ведомстве на запрос ТАСС о причинах сбоев в работе платформ на юге России.

РКН объяснил ограничения противодействием преступникам. Telegram и WhatsApp, утверждают в Роскомнадзоре, стали основными сервисами для обмана, вымогательства денег и вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. При этом требования Роскомнадзора, направленные владельцам мессенджеров, были проигнорированы. 

Жалобы на нестабильную работу WhatsApp и Telegram в России начали появляться 20 октября. В основном они поступали от пользователей из южных регионов, таких как Краснодарский край и Ростовская область. 

На следующий день мессенджеры некоторое время были недоступны в южных регионах России. Эксперт по информационной безопасности Алексей Учакин в комментарии РБК предположил, что это связано с тестированием «какого-то масштабного обновления блокировок». По словам эксперта, правила блокировок обновляют регулярно: «Новые сигнатуры тестируются на отдельных провайдерах или регионах».

22 октября в работе мессенджеров произошел сбой. Российские пользователи пишут, что сервисы очень медленно работают или не открываются, а у некоторых работают только с VPN. 

