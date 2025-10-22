Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии
В небе Новой Зеландии засняли редкие молнии — красные спрайты

Фото: @capturetheatlas

Трое фотографов из Новой Зеландии смогли запечатлеть в небе над Новой Зеландией одно из самых редких природных явлений — красные молнии, более известные как красные спрайты. Вспышку заметили 11 октября, сообщает The Guardian.

Том Рей из Новой Зеландии, Дэн Сафра и Хосе Кантабрана из Испании приехали в город Омарама, чтобы сфотографировать Млечный Путь над Глиняными скалами. По словам Тома, приятели надеялись, что им повезет, если в тот вечер небо будет ясным, однако ночь превратилась в «незабываемую».

Кантабрана заметил над горизонтом грозу и предположил, что может произойти вспышка спрайтов. Позже приятели, просматривая файлы, увидели на снимках яркие алые столбы света. «Мы просто не могли поверить своим глазам — в темноте было столько криков, воплей и всего такого», — поделился Рей.

Красные спрайты — это вспышки электрической энергии в верхних слоях атмосферы, возникающие во время гроз. В отличие от молний, которые устремляются к земле, спрайты устремляются вверх, к верхним слоям атмосферы, создавая формы, напоминающие колонны, морковки или щупальца медуз. Первую фотографию уникального природного явления сделала группа ученых из Университета Миннесоты в 1989 году.  

Спрайты существуют всего миллисекунду, поэтому их почти невозможно заметить невооруженным глазом. «Я как раз смотрел в ту часть неба, где это случилось, и увидел короткую красную вспышку. Просто идеальное совпадение. Кажется, будто видишь что-то нереальное, нечто совершенно неземное… этот насыщенный красный цвет сохраняется на долю секунды, поэтому наблюдать за ним очень интересно», — рассказал Рей.

Дэн Сафра назвал ту ночь одной из самых необычных в своей жизни. «Я видел, как над горизонтом сияет Млечный Путь, а над грозой в сотнях километров танцуют огромные красные нити света», — сказал он. По словам Сафры, скорее всего, это первые снимки, где одновременно запечатлены красные спрайты и южное небо Млечного Пути.

