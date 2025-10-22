Том Рей из Новой Зеландии, Дэн Сафра и Хосе Кантабрана из Испании приехали в город Омарама, чтобы сфотографировать Млечный Путь над Глиняными скалами. По словам Тома, приятели надеялись, что им повезет, если в тот вечер небо будет ясным, однако ночь превратилась в «незабываемую».