OpenAI запустила собственный ИИ-браузер ChatGPT Atlas

Иллюстрация: OpenAI

Компания OpenAI представила собственный ИИ-браузер на базе ChatGPT — Atlas. Презентация состоялась в прямом эфире 21 октября. О новинке написало издание TechCrunch.

Чтобы открыть диалог с ChatGPT, достаточно нажать на кнопку в правом верхнем углу. Нейросети можно поручить выполнить различные задачи: например, забронировать столик в ресторане или купить авиабилет. ИИ также умеет редактировать текст — можно выделить фрагмент записи и попросить сделать его более официальным, кратким или дружелюбным.

Видео: OpenAI

Представители OpenAI назвали классические браузеры с поисковой строкой устаревшими. По их мнению, будущее — за чат-интерфейсом, становящимся основным способом взаимодействия с веб-пространством.

ChatGPT Atlas уже доступен пользователям MacOS. Скоро появятся версии для Windows, iOS и Android.

О похожих разработках ранее сообщил главный конкурент — Google. Компания планировала встроить Gemini прямо в браузер и описывала схожие функции: память об истории запросов, составление конспектов и выполнение рутинных задач (бронь столика, выбор времени для стрижки).

