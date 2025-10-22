OpenAI запустила собственный ИИ-браузер ChatGPT Atlas

Чтобы открыть диалог с ChatGPT, достаточно нажать на кнопку в правом верхнем углу. Нейросети можно поручить выполнить различные задачи: например, забронировать столик в ресторане или купить авиабилет. ИИ также умеет редактировать текст — можно выделить фрагмент записи и попросить сделать его более официальным, кратким или дружелюбным.