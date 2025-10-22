Финальный сезон «Вампиров средней полосы» выйдет 1 ноября

Онлайн-кинотеатр Start объявил дату выхода третьего и финального сезона сериала «Вампиры средней полосы»: премьера состоится 1 ноября. Зрителям также показали новый трейлер, где актеры рассказывают о съемках.
«В конце второго сезона семья деда Славы получает намек от Бориса Феликсовича: он еще попьет у них крови. Ставки растут: в городе начинают пропадать люди, и подозрение падает на вампирское семейство. Графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца, но Барановский слишком увлечен новым статусом вампира, чтобы заметить странности в течении беременности — их видит только Жан. В ряду Хранителей разлад: Костик не справляется с обязанностями, но у его матери есть свой план на этот счет.
Пока Аннушка продолжает хранить секрет от Усачева, Влад пытается отвести внимание Бориса от смоленских — но опытного вампира не проведешь. На скрытой от внешнего мира уральской ферме не готовы мириться с тем, что кто-то живет совсем по другим правилам. Грядет битва, равной которой еще не было. Или у деда Славы все же получится решить проблему бескровно, как только он умеет?» — гласит синопсис.
Всего в третьем сезоне будет 10 серий. В нем снялись Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева, Андрей Соколов, Вита Корниенко и другие. Ушедшего в армию Глеба Калюжного заменила звезда сказочного блокбастера «Соловей против Муромца» Тимофей Кочнев.