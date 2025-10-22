Спустя несколько часов после ограбления Лувра во Франции произошла еще одна музейная кража

Из музея были похищены золотые и серебряные монеты, найденные в 2011 году во время реставрации здания отеля «Дю-Брей-де-Сен-Жермен», где сейчас и располагается музей. Считается, что эти монеты были отчеканены в период между 1790 и 1840 годами.