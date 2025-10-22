Спустя несколько часов после ограбления Лувра во Франции произошла еще одна музейная кража

В день ограбления Лувра Франция столкнулась с новой музейной кражей — но уже в Доме просвещения Дени Дидро в городе Лангр, сообщает France Info.
Сотрудники музея обнаружили пропажу только на следующее утро. Придя на работу, они увидели, что входная дверь взломана, а витрина разбита.
Из музея были похищены золотые и серебряные монеты, найденные в 2011 году во время реставрации здания отеля «Дю-Брей-де-Сен-Жермен», где сейчас и располагается музей. Считается, что эти монеты были отчеканены в период между 1790 и 1840 годами.
В настоящее время музей Дени Дидро временно закрыт для посетителей, а его безопасность обеспечивает частная охранная компания.
Лувр ограбили утром 19 октября. Разбив окна, трое преступников похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и Жозефины: ожерелье, брошь, тиару и другие украшения. На ограбление ушло семь минут, для проникновения в музей преступники использовали строительную лестницу.