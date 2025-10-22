Спустя несколько часов после ограбления Лувра во Франции произошла еще одна музейная кража

Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии
Финальный сезон «Вампиров средней полосы» выйдет 1 ноября
Второй сезон «Захваченного рейса» выйдет 14 января
Умерла Барбара Гипс — автор культового слогана «В космосе никто не услышит твой крик»
Санаэ Такаити стала первой женщиной — премьером Японии. Раньше она играла в метал-группе
Проект «Театр в кино» выпустит киноверсию спектакля «Воскресение» с Тихоном Жизневским
Mattel и Hasbro выпустят игрушки по «Кей-поп-охотницам на демонов»
Поменять документы после смены фамилии можно будет одним заявлением на «Госуслугах»
Web Archive сохранил триллион веб-страниц
В Австралии реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпиаде-2032
Netflix экранизирует настольную игру «Колонизаторы» (Catan)
Ведущую документального фильма «Заберет ли ИИ мою работу?» создал ИИ
Бренд Eburet запустил линию мебели и элементов благоустройства для города
Atomic Monster Джеймса Вана экранизирует подростковый триллер «The Thrashers» Джули Сото
Глинда и Волшебник исполняют песню «Wonderful» в новом отрывке из фильма «Злая: Навсегда»
Джеффри Райт, Лукас Гейдж и Чейз Суи Уондерс появятся в байопике Жан-Мишеля Баскии
В Исландии впервые обнаружили комаров
Майка Монро выходит из тюрьмы в трейлере фильма «Напоминания о нем»
PETA предложила фронтмену Led Zeppelin временно сменить имя в поддержку растительной шерсти
Выставки в «ГЭС-2» перестанут быть бесплатными
Wu-Tang Clan объявили мировой тур. Группа выступит в Европе, Великобритании и Дубае
В России впервые удалили ребро через мини-проколы
Рекламу энергетиков в России ужесточат с 1 марта 2026 года
В парке «Краснодар» начали установку арт-объектов в виде голов из каучука
Австралийскую версию «Офиса» закрыли после первого сезона из‑за негативных отзывов зрителей
Лувр оценил ущерб от ограбления музея в 88 миллионов евро
Райан Куглер рассказал, что перезапускает «Секретные материалы» ради своей мамы
Элизабет Олсен не будет сниматься в фильмах без гарантированного кинотеатрального проката

Спустя несколько часов после ограбления Лувра во Франции произошла еще одна музейная кража

Фото: La Maison des Lumières Denis Diderot

В день ограбления Лувра Франция столкнулась с новой музейной кражей — но уже в Доме просвещения Дени Дидро в городе Лангр, сообщает France Info.

Сотрудники музея обнаружили пропажу только на следующее утро. Придя на работу, они увидели, что входная дверь взломана, а витрина разбита.

Из музея были похищены золотые и серебряные монеты, найденные в 2011 году во время реставрации здания отеля «Дю-Брей-де-Сен-Жермен», где сейчас и располагается музей. Считается, что эти монеты были отчеканены в период между 1790 и 1840 годами.

В настоящее время музей Дени Дидро временно закрыт для посетителей, а его безопасность обеспечивает частная охранная компания.

Лувр ограбили утром 19 октября. Разбив окна, трое преступников похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и Жозефины: ожерелье, брошь, тиару и другие украшения. На ограбление ушло семь минут, для проникновения в музей преступники использовали строительную лестницу.

Расскажите друзьям