«Скуф» с Александром Зубаревым и Валей Карнавал выйдет в апреле

Комедийный фильм «Скуф» с Александром Зубаревым и Валей Карнавал выйдет 16 апреля 2026 года. Об этом «Афише Daily» рассказали в «Атмосфере кино».
Лента рассказывает об обычном мужике Аркадии, который живет в тени собственных разочарований, прячась за пивом, телевизором и любимой игрой в танчики. По мнению абсолютно всех, он эталонный скуф.
«Но все меняется, когда он узнает, что его родная дочь не пригласила его на собственную свадьбу. Осознав, что это связано как с их сложными отношениями в прошлом, так и с его нынешним образом жизни, он решается на кардинальные перемены», — гласит синопсис.
Помимо Зубарева и Карнавал, в фильме также сыграли Дарья Екамасова («Анора»), Кристина Бабушкина («Беспринципные»), Иван Шумихин, а также Леонид Якубович и Николай Василенко.