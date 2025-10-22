Центр «Насилию.нет» закрывается из‑за ужесточений законодательства об иноагентах

Центр помощи пострадавшим от домашнего насилия «Насилию.нет»* закрывается спустя почти 10 лет работы. Об этом говорится на сайте и в соцсетях некоммерческой организации.
Причиной закрытия стали ужесточения закона об иноагентах, которые лишили центр пожертвований из России. Как пояснила директор организации Анна Ривина*, все эти годы «Насилию.нет» жил именно на эти пожертвования.
«Мы пережили статус иноагента, пережили 24 февраля, выдерживали постоянное ужесточение законов. Но закон об иноагентах постепенно лишал нас не только ресурсов. Сначала нам запретили проводить мероприятия. Потом — заниматься просветительской деятельностью. Все больше людей боялись к нам приближаться, все больше сервисов отказывало в помощи, закрывая пострадавшим доступ к поддержке. Этот круг вокруг нашего будущего сужался, сужался, сужался — и вот пространства для работы уже не осталось», ― сообщила Ривина.
Центр продолжит принимать обращения пострадавших от домашнего насилия до 30 декабря, после чего полностью прекратит деятельность. Команда юристов и психологов организации продолжит работать независимо. На сайте НКО размещена просьба их поддержать.
Закон об иноагентах в России ужесточили в сентябре 2025 года. Людям и организациям из списка Минюста запретили напрямую получать ряд доходов внутри страны, средства обязали зачислять на специальный счет. Уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей иноагента теперь могут возбудить после первого административного протокола, а не двух. Увеличили также штрафы и расширили основания для признания иноагентом.
Анна Ривина основала «Насилию.нет» в 2015 году как медиапроект. В 2018-м он получил статус автономной некоммерческой организации, а на следующий год открыл пространство в Москве. За годы работы психологи, юристы и другие специалисты центра помогли более 10 тыс. человек, столкнувшимся с домашним насилием.
«Мы создали первое мобильное приложение для пострадавших от домашнего насилия и первый полноценный информационный сайт, где собрана вся необходимая информация о проблеме. Мы сделали так, что о домашнем насилии заговорили самые известные люди страны, а вместе с ними ― миллионы по всей России. Мы сделали так, что по всей Москве висели огромные баннеры для тех, кому страшно идти домой. Вместе с нами о насилии заговорили все СМИ, от телеканала „Спас“ до журнала Vogue», ― отметила Ривина.
В 2021 году «Насилию.нет» запустил первую в России программу экстренного размещения пострадавших от домашнего насилия, в 2023-м открыл онлайн-консультации для пострадавших со всей страны (ранее организация работала только в Москве).
* Минюст признал «Насилию.нет» иностранным агентом в декабре 2020 года. Саму Ривину внесли в реестр иноагентов в феврале 2023 года.