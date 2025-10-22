Центр «Насилию.нет» закрывается из‑за ужесточений законодательства об иноагентах

Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии
Финальный сезон «Вампиров средней полосы» выйдет 1 ноября
Второй сезон «Захваченного рейса» выйдет 14 января
Умерла Барбара Гипс — автор культового слогана «В космосе никто не услышит твой крик»
Санаэ Такаити стала первой женщиной — премьером Японии. Раньше она играла в метал-группе
Проект «Театр в кино» выпустит киноверсию спектакля «Воскресение» с Тихоном Жизневским
Mattel и Hasbro выпустят игрушки по «Кей-поп-охотницам на демонов»
Поменять документы после смены фамилии можно будет одним заявлением на «Госуслугах»
Web Archive сохранил триллион веб-страниц
В Австралии реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпиаде-2032
Netflix экранизирует настольную игру «Колонизаторы» (Catan)
Ведущую документального фильма «Заберет ли ИИ мою работу?» создал ИИ
Бренд Eburet запустил линию мебели и элементов благоустройства для города
Atomic Monster Джеймса Вана экранизирует подростковый триллер «The Thrashers» Джули Сото
Глинда и Волшебник исполняют песню «Wonderful» в новом отрывке из фильма «Злая: Навсегда»
Джеффри Райт, Лукас Гейдж и Чейз Суи Уондерс появятся в байопике Жан-Мишеля Баскии
В Исландии впервые обнаружили комаров
Майка Монро выходит из тюрьмы в трейлере фильма «Напоминания о нем»
PETA предложила фронтмену Led Zeppelin временно сменить имя в поддержку растительной шерсти
Выставки в «ГЭС-2» перестанут быть бесплатными
Wu-Tang Clan объявили мировой тур. Группа выступит в Европе, Великобритании и Дубае
В России впервые удалили ребро через мини-проколы
Рекламу энергетиков в России ужесточат с 1 марта 2026 года
В парке «Краснодар» начали установку арт-объектов в виде голов из каучука
Австралийскую версию «Офиса» закрыли после первого сезона из‑за негативных отзывов зрителей
Лувр оценил ущерб от ограбления музея в 88 миллионов евро
Райан Куглер рассказал, что перезапускает «Секретные материалы» ради своей мамы
Элизабет Олсен не будет сниматься в фильмах без гарантированного кинотеатрального проката

Центр «Насилию.нет» закрывается из‑за ужесточений законодательства об иноагентах

Фото: @nasiliutochkanet

Центр помощи пострадавшим от домашнего насилия «Насилию.нет»* закрывается спустя почти 10 лет работы. Об этом говорится на сайте и в соцсетях некоммерческой организации.

Причиной закрытия стали ужесточения закона об иноагентах, которые лишили центр пожертвований из России. Как пояснила директор организации Анна Ривина*, все эти годы «Насилию.нет» жил именно на эти пожертвования. 

«Мы пережили статус иноагента, пережили 24 февраля, выдерживали постоянное ужесточение законов. Но закон об иноагентах постепенно лишал нас не только ресурсов. Сначала нам запретили проводить мероприятия. Потом — заниматься просветительской деятельностью. Все больше людей боялись к нам приближаться, все больше сервисов отказывало в помощи, закрывая пострадавшим доступ к поддержке. Этот круг вокруг нашего будущего сужался, сужался, сужался — и вот пространства для работы уже не осталось», ― сообщила Ривина. 

Центр продолжит принимать обращения пострадавших от домашнего насилия до 30 декабря, после чего полностью прекратит деятельность. Команда юристов и психологов организации продолжит работать независимо. На сайте НКО размещена просьба их поддержать. 

Закон об иноагентах в России ужесточили в сентябре 2025 года. Людям и организациям из списка Минюста запретили напрямую получать ряд доходов внутри страны, средства обязали зачислять на специальный счет. Уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей иноагента теперь могут возбудить после первого административного протокола, а не двух. Увеличили также штрафы и расширили основания для признания иноагентом. 

Анна Ривина основала «Насилию.нет» в 2015 году как медиапроект. В 2018-м он получил статус автономной некоммерческой организации, а на следующий год открыл пространство в Москве. За годы работы психологи, юристы и другие специалисты центра помогли более 10 тыс. человек, столкнувшимся с домашним насилием. 

«Мы создали первое мобильное приложение для пострадавших от домашнего насилия и первый полноценный информационный сайт, где собрана вся необходимая информация о проблеме. Мы сделали так, что о домашнем насилии заговорили самые известные люди страны, а вместе с ними ― миллионы по всей России. Мы сделали так, что по всей Москве висели огромные баннеры для тех, кому страшно идти домой. Вместе с нами о насилии заговорили все СМИ, от телеканала „Спас“ до журнала Vogue», ― отметила Ривина. 

В 2021 году «Насилию.нет» запустил первую в России программу экстренного размещения пострадавших от домашнего насилия, в 2023-м открыл онлайн-консультации для пострадавших со всей страны (ранее организация работала только в Москве). 

* Минюст признал «Насилию.нет» иностранным агентом в декабре 2020 года. Саму Ривину внесли в реестр иноагентов в феврале 2023 года.

