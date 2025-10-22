Центр «Насилию.нет» закрывается из‑за ужесточений законодательства об иноагентах

«Мы создали первое мобильное приложение для пострадавших от домашнего насилия и первый полноценный информационный сайт, где собрана вся необходимая информация о проблеме. Мы сделали так, что о домашнем насилии заговорили самые известные люди страны, а вместе с ними ― миллионы по всей России. Мы сделали так, что по всей Москве висели огромные баннеры для тех, кому страшно идти домой. Вместе с нами о насилии заговорили все СМИ, от телеканала „Спас“ до журнала Vogue», ― отметила Ривина.