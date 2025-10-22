Второй сезон «Захваченного рейса» выйдет 14 января

Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии
Финальный сезон «Вампиров средней полосы» выйдет 1 ноября
Умерла Барбара Гипс — автор культового слогана «В космосе никто не услышит твой крик»
Санаэ Такаити стала первой женщиной — премьером Японии. Раньше она играла в метал-группе
Проект «Театр в кино» выпустит киноверсию спектакля «Воскресение» с Тихоном Жизневским
Mattel и Hasbro выпустят игрушки по «Кей-поп-охотницам на демонов»
Поменять документы после смены фамилии можно будет одним заявлением на «Госуслугах»
Web Archive сохранил триллион веб-страниц
В Австралии реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпиаде-2032
Netflix экранизирует настольную игру «Колонизаторы» (Catan)
Ведущую документального фильма «Заберет ли ИИ мою работу?» создал ИИ
Бренд Eburet запустил линию мебели и элементов благоустройства для города
Atomic Monster Джеймса Вана экранизирует подростковый триллер «The Thrashers» Джули Сото
Глинда и Волшебник исполняют песню «Wonderful» в новом отрывке из фильма «Злая: Навсегда»
Джеффри Райт, Лукас Гейдж и Чейз Суи Уондерс появятся в байопике Жан-Мишеля Баскии
В Исландии впервые обнаружили комаров
Майка Монро выходит из тюрьмы в трейлере фильма «Напоминания о нем»
PETA предложила фронтмену Led Zeppelin временно сменить имя в поддержку растительной шерсти
Выставки в «ГЭС-2» перестанут быть бесплатными
Wu-Tang Clan объявили мировой тур. Группа выступит в Европе, Великобритании и Дубае
В России впервые удалили ребро через мини-проколы
Рекламу энергетиков в России ужесточат с 1 марта 2026 года
В парке «Краснодар» начали установку арт-объектов в виде голов из каучука
Австралийскую версию «Офиса» закрыли после первого сезона из‑за негативных отзывов зрителей
Лувр оценил ущерб от ограбления музея в 88 миллионов евро
Райан Куглер рассказал, что перезапускает «Секретные материалы» ради своей мамы
Элизабет Олсен не будет сниматься в фильмах без гарантированного кинотеатрального проката
Третий сезон «Терапии» выйдет 28 января на Apple TV+

Второй сезон «Захваченного рейса» выйдет 14 января

Фото: Apple TV+

Apple TV+ объявил дату релиза второго сезона «Захваченного рейса» и показал первый ролик. Премьера состоится 14 января. В этот день выйдут первые две серии, а остальные будут выходить еженедельно до 25 февраля.

По сюжету первого сезона Сэм Нельсон оказывается пассажиром самолета, захваченного террористами во время рейса из Лондона в Париж. Он оказывается единственным человеком, способным вести переговоры и принимать решения, которые могут спасти пассажиров и экипаж.

Во втором сезоне террористы захватят поезд метро в Берлине и его пассажиров. В эпицентре событий вновь окажется Сэм Нельсон, в то время как власти пытаются спасти сотни жизней.

Главную роль в сериале исполняет Идрис Эльба. К актерскому составу также вернутся Кристина Адамс, Макс Бизли и Арчи Панджаби, а среди новых лиц — Тоби Джонс, Клэр-Хоуп Эшити, Лиза Викари и Карима МакАдамс.

