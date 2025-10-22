Второй сезон «Захваченного рейса» выйдет 14 января

Apple TV+ объявил дату релиза второго сезона «Захваченного рейса» и показал первый ролик. Премьера состоится 14 января. В этот день выйдут первые две серии, а остальные будут выходить еженедельно до 25 февраля.
По сюжету первого сезона Сэм Нельсон оказывается пассажиром самолета, захваченного террористами во время рейса из Лондона в Париж. Он оказывается единственным человеком, способным вести переговоры и принимать решения, которые могут спасти пассажиров и экипаж.
Во втором сезоне террористы захватят поезд метро в Берлине и его пассажиров. В эпицентре событий вновь окажется Сэм Нельсон, в то время как власти пытаются спасти сотни жизней.
Главную роль в сериале исполняет Идрис Эльба. К актерскому составу также вернутся Кристина Адамс, Макс Бизли и Арчи Панджаби, а среди новых лиц — Тоби Джонс, Клэр-Хоуп Эшити, Лиза Викари и Карима МакАдамс.