16 октября в Бронксе умерла Барбара Гипс, автор культовых слоганов к фильмам 1970, 1980 и 1990-х годов. Ей было 88 лет.
Именно она придумала рекламную фразу для фильма «Чужой» (1979) — «В космосе никто не услышит твой крик». Этот слоган попал в бесчисленное множество списков лучших слоганов к фильмам.
Так, кинокритик из The New York Times Джанет Маслин начала свою рецензию на «Чужого» со слов: «Больше всего мне захотелось посмотреть „Чужого“ из‑за этой неотразимой фразы, которую они использовали в рекламе».
За свою карьеру Гипс написала десятки запоминающихся рекламных слоганов для голливудских фильмов, включая «Крамер против Крамера», «Роковое влечение», «Силквуд» и «Отчаянно ищу Сьюзан».