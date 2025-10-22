Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии
Санаэ Такаити стала первой женщиной — премьером Японии. Раньше она играла в метал-группе

Фото: Anadolu/Getty Images

Санаэ Такаити стала первой женщиной на посту премьер-министра Японии после отставки предыдущего главы правительства Сигэру Исибы в прошлом месяце.

До прихода в политику будущий лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) была участницей метал-группы. В студенческие годы Такаити играла на ударных и до сих пор продолжает садиться за электронную установку, чтобы снять стресс. Чаще всего она делает это поздно ночью, когда муж уже спит.

В числе любимых групп Такаити — Iron Maiden, Black Sabbath и Deep Purple, а также японские исполнители Demon Kakka, B’z и X Japan. После того как она стала первой женщиной на посту премьер-министра, в сети завирусилось старое видео, где она исполняет хит X Japan «Rusty Nail» в 2016 году.

Помимо музыки, Такаити увлекается мотоциклами Kawasaki, верховой ездой, а также является болельщицей футбольного клуба Gamba Osaka и бейсбольной команды Hanshin Tigers. Она открыто восхищается Маргарет Тэтчер и уже получила в СМИ прозвище «железная леди Японии».

