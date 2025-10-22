До прихода в политику будущий лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) была участницей метал-группы. В студенческие годы Такаити играла на ударных и до сих пор продолжает садиться за электронную установку, чтобы снять стресс. Чаще всего она делает это поздно ночью, когда муж уже спит.