Mattel и Hasbro выпустят игрушки по «Кей-поп-охотницам на демонов»

Netflix объявил о партнерстве с двумя мировыми гигантами индустрии игрушек — Mattel и Hasbro. Они выпустят коллекцию игрушек по анимационному хиту «Кей-поп-охотницы на демонов».

Mattel представит серию кукол Huntr/x и коллекционные наборы, а Hasbro выпустит линейку плюшевых игрушек, аксессуаров и даже тематическую версию карточной игры Monopoly Deal: K-Pop Demon Hunters, которая поступит в продажу уже 1 января 2026 года. Остальные товары начнут продаваться весной 2026 года.

Variety пишет, что партнерство Mattel и Hasbro — это редкий случай для индустрии, ведь компании десятилетиями конкурировали. По словам представителей Netflix, такой союз отражает колоссальный интерес аудитории к фильму.

Фильм рассказывает о кей-поп-звездах, которые по ночам сражаются с демонами. Он стал сенсацией стриминга, побив рекорды просмотров и собрав 20 млн долларов за выходные благодаря караоке-показам по всему миру.

Сейчас авторы ленты готовят анимированный сиквел, но обещают не торопиться и сделать продолжение только в том случае, если оно будет «достойно оригинала».

