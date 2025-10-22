Поменять документы после смены фамилии можно будет одним заявлением на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» появится новый сервис для тех, кто сменил фамилию. Он позволит подать одно заявление для одновременного изменения сразу нескольких документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ замглавы Минцифры Сергея Цветкова на обращение депутатов фракции «Новые люди».
С помощью нового сервиса можно будет поменять водительское удостоверение, регистрационные документы на транспортное средство, загранпаспорт, сведения из ЕГРН. Запуск запланирован на четвертый квартал 2025 года, то есть октябрь —декабрь.
Недавно Минцифры анонсировало новую функцию в сервисе «ГосДоки» на «Госуслугах» — создание специального QR-кода, который можно будет предъявлять вместо бумажного паспорта.
На первом этапе появится возможность использования кода в кино и музеях, для прохода в офисные центры с пропускной системой, при покупке товаров 18+ в магазинах, а также при отправке или получении посылок и заказных писем.