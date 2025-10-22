Поменять документы после смены фамилии можно будет одним заявлением на «Госуслугах»

Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии
Умерла Барбара Гипс — автор культового слогана «В космосе никто не услышит твой крик»
Санаэ Такаити стала первой женщиной — премьером Японии. Раньше она играла в метал-группе
Проект «Театр в кино» выпустит киноверсию спектакля «Воскресение» с Тихоном Жизневским
Mattel и Hasbro выпустят игрушки по «Кей-поп-охотницам на демонов»
Web Archive сохранил триллион веб-страниц
В Австралии реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпиаде-2032
Netflix экранизирует настольную игру «Колонизаторы» (Catan)
Ведущую документального фильма «Заберет ли ИИ мою работу?» создал ИИ
Бренд Eburet запустил линию мебели и элементов благоустройства для города
Atomic Monster Джеймса Вана экранизирует подростковый триллер «The Thrashers» Джули Сото
Глинда и Волшебник исполняют песню «Wonderful» в новом отрывке из фильма «Злая: Навсегда»
Джеффри Райт, Лукас Гейдж и Чейз Суи Уондерс появятся в байопике Жан-Мишеля Баскии
В Исландии впервые обнаружили комаров
Майка Монро выходит из тюрьмы в трейлере фильма «Напоминания о нем»
PETA предложила фронтмену Led Zeppelin временно сменить имя в поддержку растительной шерсти
Выставки в «ГЭС-2» перестанут быть бесплатными
Wu-Tang Clan объявили мировой тур. Группа выступит в Европе, Великобритании и Дубае
В России впервые удалили ребро через мини-проколы
Рекламу энергетиков в России ужесточат с 1 марта 2026 года
В парке «Краснодар» начали установку арт-объектов в виде голов из каучука
Австралийскую версию «Офиса» закрыли после первого сезона из‑за негативных отзывов зрителей
Лувр оценил ущерб от ограбления музея в 88 миллионов евро
Райан Куглер рассказал, что перезапускает «Секретные материалы» ради своей мамы
Элизабет Олсен не будет сниматься в фильмах без гарантированного кинотеатрального проката
Третий сезон «Терапии» выйдет 28 января на Apple TV+
Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота
В штате Орегон прошла регата на гигантских тыквах

Поменять документы после смены фамилии можно будет одним заявлением на «Госуслугах»

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

На портале «Госуслуги» появится новый сервис для тех, кто сменил фамилию. Он позволит подать одно заявление для одновременного изменения сразу нескольких документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ замглавы Минцифры Сергея Цветкова на обращение депутатов фракции «Новые люди».

С помощью нового сервиса можно будет поменять водительское удостоверение, регистрационные документы на транспортное средство, загранпаспорт, сведения из ЕГРН. Запуск запланирован на четвертый квартал 2025 года, то есть октябрь —декабрь.

Недавно Минцифры анонсировало новую функцию в сервисе «ГосДоки» на «Госуслугах» — создание специального QR-кода, который можно будет предъявлять вместо бумажного паспорта. 

На первом этапе появится возможность использования кода в кино и музеях, для прохода в офисные центры с пропускной системой, при покупке товаров 18+ в магазинах, а также при отправке или получении посылок и заказных писем.

