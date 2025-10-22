Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии

Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота
Умерла Барбара Гипс — автор культового слогана «В космосе никто не услышит твой крик»
Санаэ Такаити стала первой женщиной — премьером Японии. Раньше она играла в метал-группе
Проект «Театр в кино» выпустит киноверсию спектакля «Воскресение» с Тихоном Жизневским
Mattel и Hasbro выпустят игрушки по «Кей-поп-охотницам на демонов»
Поменять документы после смены фамилии можно будет одним заявлением на «Госуслугах»
Web Archive сохранил триллион веб-страниц
В Австралии реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпиаде-2032
Netflix экранизирует настольную игру «Колонизаторы» (Catan)
Ведущую документального фильма «Заберет ли ИИ мою работу?» создал ИИ
Бренд Eburet запустил линию мебели и элементов благоустройства для города
Atomic Monster Джеймса Вана экранизирует подростковый триллер «The Thrashers» Джули Сото
Глинда и Волшебник исполняют песню «Wonderful» в новом отрывке из фильма «Злая: Навсегда»
Джеффри Райт, Лукас Гейдж и Чейз Суи Уондерс появятся в байопике Жан-Мишеля Баскии
В Исландии впервые обнаружили комаров
Майка Монро выходит из тюрьмы в трейлере фильма «Напоминания о нем»
PETA предложила фронтмену Led Zeppelin временно сменить имя в поддержку растительной шерсти
Выставки в «ГЭС-2» перестанут быть бесплатными
Wu-Tang Clan объявили мировой тур. Группа выступит в Европе, Великобритании и Дубае
В России впервые удалили ребро через мини-проколы
Рекламу энергетиков в России ужесточат с 1 марта 2026 года
В парке «Краснодар» начали установку арт-объектов в виде голов из каучука
Австралийскую версию «Офиса» закрыли после первого сезона из‑за негативных отзывов зрителей
Лувр оценил ущерб от ограбления музея в 88 миллионов евро
Райан Куглер рассказал, что перезапускает «Секретные материалы» ради своей мамы
Элизабет Олсен не будет сниматься в фильмах без гарантированного кинотеатрального проката
Третий сезон «Терапии» выйдет 28 января на Apple TV+
В штате Орегон прошла регата на гигантских тыквах

Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии

Фото: «Бомбора»

Издательство «Бомбора» выпустит первую биографию рэпера Гио Пика под названием «Гио Пика: с юга на север».

Ее автором стал журналист и писатель Владимир Еркович. Среди его работ уже есть книги о группах Louna, «Тараканы!» и Tracktor Bowling.

«Получилась книга-путешествие по местам детства и юности Гио, от школы до квартиры с видом на Тбилисское море, от проходной медфака до сыктывкарской шашлычки — захватывающая история, местами по-уличному жесткая, местами душещипательная. История, в которой прямая речь героя звучит громче, чем в любом интервью», — рассказали в издательстве.

В книге — не только путь к сцене, но и откровенные рассказы о детстве, юности, смерти отца, зависимости и поиске выхода без рехабов и клиник. Историю Гио дополняют воспоминания его матери, друзей и коллег.

