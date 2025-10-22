Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии

Издательство «Бомбора» выпустит первую биографию рэпера Гио Пика под названием «Гио Пика: с юга на север».
Ее автором стал журналист и писатель Владимир Еркович. Среди его работ уже есть книги о группах Louna, «Тараканы!» и Tracktor Bowling.
«Получилась книга-путешествие по местам детства и юности Гио, от школы до квартиры с видом на Тбилисское море, от проходной медфака до сыктывкарской шашлычки — захватывающая история, местами по-уличному жесткая, местами душещипательная. История, в которой прямая речь героя звучит громче, чем в любом интервью», — рассказали в издательстве.
В книге — не только путь к сцене, но и откровенные рассказы о детстве, юности, смерти отца, зависимости и поиске выхода без рехабов и клиник. Историю Гио дополняют воспоминания его матери, друзей и коллег.