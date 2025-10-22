Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии
В Австралии реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпиаде-2032

Фото: Steward Masweneng/Unsplash

В центральной части австралийского штата Квинсленда река Фицрой с крокодилами получила одобрение в качестве площадки для соревнований по гребле и каноэ на Олимпийских и Паралимпийских играх 2032 года.

Ранее решение о выборе Фицроя вызвало волну критики со стороны национальных и международных спортивных организаций, утверждавших, что водоем не соответствует стандартам World Rowing из‑за обилия ручьев и крокодилов.

«Да, здесь есть гребной клуб, наши спортсмены готовились здесь к Олимпиаде-2020. Мы, конечно, не против соревноваться здесь, но крокодилы могут отпугнуть иностранных спортсменов. Однако главным критерием является то, что на маршруте не должно быть ручьев, а здесь их много.

На данный момент для нас проблема в том, что, с Международной федерацией гребного спорта (World Rowing) и Международным олимпийским комитетом еще не проводились консультации. Мы хотим, чтобы World Rowing и МОК все-таки были вовлечены в процесс одобрения объектов», — рассказала исполнительный директор Австралийской ассоциации гребного спорта Сара Кук.

Однако независимая первоначальная проверка, проведенная Независимым органом по инфраструктуре и координации Игр (GIICA), показала, что условия на реке соответствуют требованиям для проведения международных соревнований.

Сенатор от Квинсленда Мэтт Канаван, входящий в комитет, заявил: «Теперь у нас есть все данные — больше нет никаких препятствий для проведения олимпийской гребли. Река идеально подходит: течение спокойное, глубина соответствует нормам».

