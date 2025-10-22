Netflix экранизирует настольную игру «Колонизаторы» (Catan)

«Любой, кто играл в „Колонизаторов“, знает, что напряженная стратегия, лежащая в основе игры, предоставляет бесконечные возможности для серьезной драмы. Мы рады сотрудничеству в области сериалов, полнометражных фильмов, анимации и игр, чтобы оживить этот мир как для заядлых „поселенцев“, так и для новых поклонников», — поделилась Дженни Хау, глава отдела оригинальных сериалов Netflix в США и Канаде.