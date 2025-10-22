Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота
Netflix экранизирует настольную игру «Колонизаторы» (Catan)

Netflix приобрел эксклюзивные права на адаптацию настольной игры «Колонизаторы» (Catan), сообщает Deadline. В рамках сделки стриминговый сервис разработает фильмы, мультфильмы и сериалы по мотивам игры.

Первая версия настольной игры «Колонизаторы» вышла в 1995 году. С тех пор игру перевели более чем на 40 языков, а общий тираж продаж превысил 45 млн копий. По сюжету 3–4 игрока высаживаются на остров Катан, в котором строят поселения и железные дороги, борются за ресурсы и создают армию.

«Любой, кто играл в „Колонизаторов“, знает, что напряженная стратегия, лежащая в основе игры, предоставляет бесконечные возможности для серьезной драмы. Мы рады сотрудничеству в области сериалов, полнометражных фильмов, анимации и игр, чтобы оживить этот мир как для заядлых „поселенцев“, так и для новых поклонников», — поделилась Дженни Хау, глава отдела оригинальных сериалов Netflix в США и Канаде.

Среди других игровых адаптаций Netflix — «Аркейн», «Взрывные котята», а также готовящийся сериал по Assassin’s Creed и реалити-шоу на основе Cluedo и «Монополии».

