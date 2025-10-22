Бренд Eburet запустил линию мебели и элементов благоустройства для города

Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота
Netflix экранизирует настольную игру «Колонизаторы» (Catan)
Ведущую документального фильма «Заберет ли ИИ мою работу?» создал ИИ
Atomic Monster Джеймса Вана экранизирует подростковый триллер «The Thrashers» Джули Сото
Глинда и Волшебник исполняют песню «Wonderful» в новом отрывке из фильма «Злая: Навсегда»
Джеффри Райт, Лукас Гейдж и Чейз Суи Уондерс появятся в байопике Жан-Мишеля Баскии
В Исландии впервые обнаружили комаров
Майка Монро выходит из тюрьмы в трейлере фильма «Напоминания о нем»
PETA предложила фронтмену Led Zeppelin временно сменить имя в поддержку растительной шерсти
Выставки в «ГЭС-2» перестанут быть бесплатными
Wu-Tang Clan объявили мировой тур. Группа выступит в Европе, Великобритании и Дубае
В России впервые удалили ребро через мини-проколы
Рекламу энергетиков в России ужесточат с 1 марта 2026 года
В парке «Краснодар» начали установку арт-объектов в виде голов из каучука
Австралийскую версию «Офиса» закрыли после первого сезона из‑за негативных отзывов зрителей
Лувр оценил ущерб от ограбления музея в 88 миллионов евро
Райан Куглер рассказал, что перезапускает «Секретные материалы» ради своей мамы
Элизабет Олсен не будет сниматься в фильмах без гарантированного кинотеатрального проката
Третий сезон «Терапии» выйдет 28 января на Apple TV+
В штате Орегон прошла регата на гигантских тыквах
В России создали базу цифровых следов кибермошенников
«Monster Mash» Бобби Пикетта признана главной хэллоуинской песней в истории
Егор Крид получил звание заслуженного артиста Башкирии
Обвиняемых в мошенничестве в отношении Александры Митрошиной отправили под домашний арест
Рэпера Code80 госпитализировали без сознания. Он находится в коме
Адам Драйвер и Стивен Содерберг разрабатывали фильм о Бене Соло, но проект не одобрила Disney
Исследование: большинство россиян планируют провести ноябрьские праздники в кругу семьи
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер добились судебного запрета против сталкера

Бренд Eburet запустил линию мебели и элементов благоустройства для города

Фото: Eburet

Российский бренд Eburet запустил новое направление Urbis — линию мебели и элементов благоустройства для города, созданных с помощью крупноформатной 3D-печати.

Вся продукция Urbis изготавливается из переработанного пластика и полностью пригодна для вторичной переработки после окончания срока эксплуатации (в среднем через 7–8 лет).

В бренде отметили, что новое направление появилось как ответ на растущий запрос городов и девелоперов на нестандартную уличную мебель: лавки, урны, навесы, беседки и другие элементы благоустройства.

За несколько лет команда Eburet реализовала десятки проектов для городских и общественных пространств, подтвердив, что изделия из пластика устойчивы к морозу и влаге, легко очищаются от загрязнений и не выцветают на солнце благодаря светостойким красителям.

