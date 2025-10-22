Бренд Eburet запустил линию мебели и элементов благоустройства для города

Российский бренд Eburet запустил новое направление Urbis — линию мебели и элементов благоустройства для города, созданных с помощью крупноформатной 3D-печати.
Вся продукция Urbis изготавливается из переработанного пластика и полностью пригодна для вторичной переработки после окончания срока эксплуатации (в среднем через 7–8 лет).
В бренде отметили, что новое направление появилось как ответ на растущий запрос городов и девелоперов на нестандартную уличную мебель: лавки, урны, навесы, беседки и другие элементы благоустройства.
За несколько лет команда Eburet реализовала десятки проектов для городских и общественных пространств, подтвердив, что изделия из пластика устойчивы к морозу и влаге, легко очищаются от загрязнений и не выцветают на солнце благодаря светостойким красителям.