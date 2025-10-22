Ведущую документального фильма «Заберет ли ИИ мою работу?» создал ИИ

Британский канал Channel 4 показал документальный фильм «Заберет ли ИИ мою работу?» («Will AI Take My Job?»). Зрители до последних минут не знали, что ведущая Аиша Габан тоже была создана искусственным интеллектом. Об этом написал Deadline.
Фильм исследовал, может ли ИИ превзойти представителей различных профессий: врача, фэшн-фотографа, юриста и других. Те, кто смотрели документалку на большом экране, заметили, что ведущая не настоящий человек, например, контур ее губ во время речи был немного размыт.
В конце фильма Габан говорит: «Я ненастоящая. Впервые в истории британского телевидения я на самом деле — ведущая ИИ. Возможно, некоторые из вас уже догадались. Я не была на месте событий, чтобы рассказывать эту историю. Мое изображение и голос были созданы с помощью ИИ».
Channel 4 подчеркнул, что документальный фильм соответствует редакционным стандартам в отношении ИИ, в частности, его использование прозрачно. Руководитель отдела новостей Луиза Комптон сказала, что канал не планирует и дальше использовать ИИ-ведущих. «Но этот трюк служит полезным напоминанием о том, насколько разрушительным может быть потенциал ИИ и как легко обмануть аудиторию контентом, который у нее нет возможности проверить», — добавила она.