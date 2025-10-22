Ведущую документального фильма «Заберет ли ИИ мою работу?» создал ИИ

Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота
Atomic Monster Джеймса Вана экранизирует подростковый триллер «The Thrashers» Джули Сото
Глинда и Волшебник исполняют песню «Wonderful» в новом отрывке из фильма «Злая: Навсегда»
Джеффри Райт, Лукас Гейдж и Чейз Суи Уондерс появятся в байопике Жан-Мишеля Баскии
В Исландии впервые обнаружили комаров
Майка Монро выходит из тюрьмы в трейлере фильма «Напоминания о нем»
PETA предложила фронтмену Led Zeppelin временно сменить имя в поддержку растительной шерсти
Выставки в «ГЭС-2» перестанут быть бесплатными
Wu-Tang Clan объявили мировой тур. Группа выступит в Европе, Великобритании и Дубае
В России впервые удалили ребро через мини-проколы
Рекламу энергетиков в России ужесточат с 1 марта 2026 года
В парке «Краснодар» начали установку арт-объектов в виде голов из каучука
Австралийскую версию «Офиса» закрыли после первого сезона из‑за негативных отзывов зрителей
Лувр оценил ущерб от ограбления музея в 88 миллионов евро
Райан Куглер рассказал, что перезапускает «Секретные материалы» ради своей мамы
Элизабет Олсен не будет сниматься в фильмах без гарантированного кинотеатрального проката
Третий сезон «Терапии» выйдет 28 января на Apple TV+
В штате Орегон прошла регата на гигантских тыквах
В России создали базу цифровых следов кибермошенников
«Monster Mash» Бобби Пикетта признана главной хэллоуинской песней в истории
Егор Крид получил звание заслуженного артиста Башкирии
Обвиняемых в мошенничестве в отношении Александры Митрошиной отправили под домашний арест
Рэпера Code80 госпитализировали без сознания. Он находится в коме
Адам Драйвер и Стивен Содерберг разрабатывали фильм о Бене Соло, но проект не одобрила Disney
Исследование: большинство россиян планируют провести ноябрьские праздники в кругу семьи
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер добились судебного запрета против сталкера
20% россиян рассказали, что настороженно воспринимают точку в переписке
В «Яндекс Книгах» вышла книга из фильма «Сумерки» «Легенды квилетов»

Ведущую документального фильма «Заберет ли ИИ мою работу?» создал ИИ

Фото: Channel 4

Британский канал Channel 4 показал документальный фильм «Заберет ли ИИ мою работу?» («Will AI Take My Job?»). Зрители до последних минут не знали, что ведущая Аиша Габан тоже была создана искусственным интеллектом. Об этом написал Deadline.

Фильм исследовал, может ли ИИ превзойти представителей различных профессий: врача, фэшн-фотографа, юриста и других. Те, кто смотрели документалку на большом экране, заметили, что ведущая не настоящий человек, например, контур ее губ во время речи был немного размыт.

В конце фильма Габан говорит: «Я ненастоящая. Впервые в истории британского телевидения я на самом деле — ведущая ИИ. Возможно, некоторые из вас уже догадались. Я не была на месте событий, чтобы рассказывать эту историю. Мое изображение и голос были созданы с помощью ИИ».

Видео: Channel 4

Channel 4 подчеркнул, что документальный фильм соответствует редакционным стандартам в отношении ИИ, в частности, его использование прозрачно. Руководитель отдела новостей Луиза Комптон сказала, что канал не планирует и дальше использовать ИИ-ведущих. «Но этот трюк служит полезным напоминанием о том, насколько разрушительным может быть потенциал ИИ и как легко обмануть аудиторию контентом, который у нее нет возможности проверить», — добавила она.

Расскажите друзьям