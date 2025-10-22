Ведущую документального фильма «Заберет ли ИИ мою работу?» создал ИИ

Channel 4 подчеркнул, что документальный фильм соответствует редакционным стандартам в отношении ИИ, в частности, его использование прозрачно. Руководитель отдела новостей Луиза Комптон сказала, что канал не планирует и дальше использовать ИИ-ведущих. «Но этот трюк служит полезным напоминанием о том, насколько разрушительным может быть потенциал ИИ и как легко обмануть аудиторию контентом, который у нее нет возможности проверить», — добавила она.