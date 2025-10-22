Atomic Monster Джеймса Вана экранизирует подростковый триллер «The Thrashers» Джули Сото

Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота
Netflix экранизирует настольную игру «Колонизаторы» (Catan)
Ведущую документального фильма «Заберет ли ИИ мою работу?» создал ИИ
Бренд Eburet запустил линию мебели и элементов благоустройства для города
Глинда и Волшебник исполняют песню «Wonderful» в новом отрывке из фильма «Злая: Навсегда»
Джеффри Райт, Лукас Гейдж и Чейз Суи Уондерс появятся в байопике Жан-Мишеля Баскии
В Исландии впервые обнаружили комаров
Майка Монро выходит из тюрьмы в трейлере фильма «Напоминания о нем»
PETA предложила фронтмену Led Zeppelin временно сменить имя в поддержку растительной шерсти
Выставки в «ГЭС-2» перестанут быть бесплатными
Wu-Tang Clan объявили мировой тур. Группа выступит в Европе, Великобритании и Дубае
В России впервые удалили ребро через мини-проколы
Рекламу энергетиков в России ужесточат с 1 марта 2026 года
В парке «Краснодар» начали установку арт-объектов в виде голов из каучука
Австралийскую версию «Офиса» закрыли после первого сезона из‑за негативных отзывов зрителей
Лувр оценил ущерб от ограбления музея в 88 миллионов евро
Райан Куглер рассказал, что перезапускает «Секретные материалы» ради своей мамы
Элизабет Олсен не будет сниматься в фильмах без гарантированного кинотеатрального проката
Третий сезон «Терапии» выйдет 28 января на Apple TV+
В штате Орегон прошла регата на гигантских тыквах
В России создали базу цифровых следов кибермошенников
«Monster Mash» Бобби Пикетта признана главной хэллоуинской песней в истории
Егор Крид получил звание заслуженного артиста Башкирии
Обвиняемых в мошенничестве в отношении Александры Митрошиной отправили под домашний арест
Рэпера Code80 госпитализировали без сознания. Он находится в коме
Адам Драйвер и Стивен Содерберг разрабатывали фильм о Бене Соло, но проект не одобрила Disney
Исследование: большинство россиян планируют провести ноябрьские праздники в кругу семьи
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер добились судебного запрета против сталкера

Atomic Monster Джеймса Вана экранизирует подростковый триллер «The Thrashers» Джули Сото

Фото: New Line Cinema

Продюсерская компания Atomic Monster, принадлежащая режиссеру Джеймсу Вану, приобрела права на экранизацию молодежного психологического триллера «The Thrashers» писательницы Джули Сото.

Теперь ведется поиск сценариста для адаптации романа в телесериал. Книга рассказывает об элитной компании привилегированных учеников старшей школы New Helvetia High.

В нее входят богатые, стильные и привыкшие к вниманию Джулиан, Люси, Пейдж и харизматичный Зак Трэшер. Среди них также оказывается Джоди Диллон, которая чувствует себя лишней, но остается частью компании благодаря дружбе с Заком с детства.

Когда Эмили Миллс, мечтавшая попасть в их группу, погибает, вокруг них начинают ходить тревожные слухи. На поверхность всплывает дневник Эмили, расследование набирает обороты, и Джоди оказывается перед выбором: предать друзей или спасти себя.

«The Thrashers» — история, которая особенно дорога моему сердцу. Для меня большая честь доверить ее команде Atomic Monster, которая, я уверена, оживит этих героев на экране», — поделилась Джули Сото.

Роман «The Thrashers» — дебют писательницы в жанре young adult. Сразу после выхода в мае он стал бестселлером по версии New York Times, USA Today и ABA Indie. Ранее Сото прославилась своими романтическими книгами «Not Another Love Song», «Forget Me Not» и «Rose In Chains», переведенными более чем на 16 языков.

Расскажите друзьям