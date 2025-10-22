Atomic Monster Джеймса Вана экранизирует подростковый триллер «The Thrashers» Джули Сото

Продюсерская компания Atomic Monster, принадлежащая режиссеру Джеймсу Вану, приобрела права на экранизацию молодежного психологического триллера «The Thrashers» писательницы Джули Сото.
Теперь ведется поиск сценариста для адаптации романа в телесериал. Книга рассказывает об элитной компании привилегированных учеников старшей школы New Helvetia High.
В нее входят богатые, стильные и привыкшие к вниманию Джулиан, Люси, Пейдж и харизматичный Зак Трэшер. Среди них также оказывается Джоди Диллон, которая чувствует себя лишней, но остается частью компании благодаря дружбе с Заком с детства.
Когда Эмили Миллс, мечтавшая попасть в их группу, погибает, вокруг них начинают ходить тревожные слухи. На поверхность всплывает дневник Эмили, расследование набирает обороты, и Джоди оказывается перед выбором: предать друзей или спасти себя.
«The Thrashers» — история, которая особенно дорога моему сердцу. Для меня большая честь доверить ее команде Atomic Monster, которая, я уверена, оживит этих героев на экране», — поделилась Джули Сото.
Роман «The Thrashers» — дебют писательницы в жанре young adult. Сразу после выхода в мае он стал бестселлером по версии New York Times, USA Today и ABA Indie. Ранее Сото прославилась своими романтическими книгами «Not Another Love Song», «Forget Me Not» и «Rose In Chains», переведенными более чем на 16 языков.