Глинда и Волшебник исполняют песню «Wonderful» в новом отрывке из фильма «Злая: Навсегда»

В отрывке Глинда, Эльфаба и Волшебник кружатся по залу и поют композицию «Wonderful». Судя по всему, оригинальный мюзикл был немного изменен: в нем эту песню пели не Волшебник и Глинда, а Волшебник и Эльфаба. В ней он объясняет, что она может стать любимой людьми страны Оз.