Глинда и Волшебник исполняют песню «Wonderful» в новом отрывке из фильма «Злая: Навсегда»

Кинокомпания Universal Pictures представила новый фрагмент из фильма «Злая: Навсегда», который завершит дилогию Джона М.Чу. Премьера картины запланирована на 19 ноября.
В отрывке Глинда, Эльфаба и Волшебник кружатся по залу и поют композицию «Wonderful». Судя по всему, оригинальный мюзикл был немного изменен: в нем эту песню пели не Волшебник и Глинда, а Волшебник и Эльфаба. В ней он объясняет, что она может стать любимой людьми страны Оз.
Действие фильма разворачивается спустя несколько лет после событий первой части. Глинда (Ариана Гранде) становится символом добра и строит успешную карьеру в Изумрудном городе, а Эльфаба (Синтия Эриво) скрывается в лесу после изгнания из страны Оз.
Ранее режиссер картины поделился, что волшебниц ждет «гораздо более взрослое эмоциональное путешествие, наполненное последствиями трудных решений». Ариана Гранде рассказала: «Мы действительно увидим, через какие испытания может пройти эта дружба. Здесь есть нюансы, есть боль, есть прощение».
Второй трейлер Universal Pictures представила в сентябре. В нем показаны свадьба Глинды и сцена, в которой Эльфаба выводит на небесах послание: «Our wizard lies» («Наш волшебник лжет»). Над страной Оз проносится летающий дом Элли из оригинальной книги.