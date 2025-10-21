Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота
Джейми Ли Кертис выдает замуж Эмму Маки в трейлере комедии «Элла МакКей» Джеймса Л.Брукса

Фото: 20th Centuy Studios/YouTube

На ютуб-канале 20th Century Studios опубликовали трейлер фильма «Элла МакКей», который поставил трехкратный лауреат премии «Оскар» Джеймс Л.Брукс, известный по лентам «Слова нежности», «Лучше не бывает» и «Испанский английский».

Брукс снял первую картину за 15 лет. В ней он рассказал о молодой идеалистке из проблемной семьи, которая пытается разобраться с собственной жизнью, карьерой и отношениями в момент, когда внезапно занимает пост губернатора. 
 

Видео: 20th Century Studios/YouTube

Родителей героини в комедии сыграли Джейми Ли Кертис («Хэллоуин», «Всё везде и сразу») и Вуди Харрельсон («Настоящий детектив», «Треугольник печали»). Роль самой девушки исполнила Эмма Маки («Сексуальное просвещение», «Эмили»).

В актерский состав фильма вошли также Джек Лауден («Медленные лошади»), Кумайл Нанджиани («Кремниевая долина»), Айо Эдебири («Медведь»), Спайк Ферн («Чужой: Ромул»), Ребекка Холл («Вики Кристина Барселона»), Джули Кавнер («Пробуждение»), Бекки Энн Бейкер («Девочки»), Джоуи Брукс («Время победы: Расцвет династии Лейкерс») и Альберт Брукс («Драйв»).

По словам авторов картины, она подарит зрителям «юмор, головную боль и душевную теплоту, которые создает семья». Продюсерами проекта выступили Джеймс Л.Брукс, Ричард Сакай, Джули Анселл и Дженнифер Брукс.

