Джейми Ли Кертис выдает замуж Эмму Маки в трейлере комедии «Элла Маккей» Джеймса Л Брукса

На ютуб-канале 20th Century Studios опубликовали трейлер фильма «Элла Маккей», который поставил трехкратный лауреат премии «Оскар» Джеймс Л. Брукс, известный по лентам «Язык нежности», «Лучше не бывает» и «Испанский английский».
Брукс снял первую картину за 15 лет. В ней он рассказал о молодой идеалистке из проблемной семьи, которая пытается разобраться с собственной жизнью, карьерой и отношениями в момент, когда внезапно занимает пост губернатора.
Родителей героини в комедии сыграли Джейми Ли Кертис («Хэллоуин», «Все везде и сразу») и Вуди Харрельсон («Настоящий детектив», «Треугольник печали»). Роль самой девушки исполнила Эмма Маки («Сексуальное просвещение», «Эмили»).
В актерский состав фильма вошли также Джек Лауден («Медленные лошади»), Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина»), Айо Эдебири («Медведь»), Спайк Ферн («Чужой: Ромул»), Ребекка Холл («Вики Кристина Барселона»), Джули Кавнер («Пробуждение»), Бекки Энн Бейкер («Девочки»), Джоуи Брукс («Время побежать: Расцвет династии Лейкерс») и Альберт Брукс («Драйв»).
По словам авторов картины, она подарит зрителям «юмор, головную боль и душевную теплоту, которые создает семья». Продюсерами проекта выступили Джеймс Л. Брукс, Ричард Сакаи, Джули Анселл и Дженнифер Брукс.