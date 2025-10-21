Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота
В Исландии впервые обнаружили комаров

Фото: Josh Reid/Unsplash

В Исландии впервые обнаружили комаров. Раньше считалось, что на острове нет этих насекомых. О находке написала телерадиокомпания RUV.

Энтомолог Бьерн Хьялтасон увидел насекомое вечером 16 октября. Он забрал комара для изучения. Всего ученые нашли три особи, все они относятся к виду Culiseta annulata, который хорошо переносит низкую температуру.

Профессор водной биологии из Университета Исландии Гисли Мар Гисласон рассказал, что найденные комары — довольно крупные. Они встречаются по всей Европе и питаются кровью людей, птиц и животных.

Комары, как отметил ученый, обычно переживают зимний сезон в подвалах и хозяйственных постройках. Специалисты считают, что в Исландии уже есть целая популяция насекомых, которая может активироваться весной. 
 

