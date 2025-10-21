Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота
Майка Монро выходит из тюрьмы в трейлере фильма «Напоминания о нем»

Кадр: Universal Pictures/YouTube

На ютуб-канале Universal Pictures опубликовали трейлер фильма «Напоминания о нем» — экранизации одноименного романа Колин Гувер. Главную роль в картине исполнил Майка Монро («Собиратель душ», «Наблюдающий»).

Актриса сыграла продавщицу магазина Кенну, которая заводит роман с обаятельным покупателем Скотти. Счастье пары обрывает автокатастрофа. Ее виновницей признают Кенну, и та отправляется в тюрьму на долгие семь лет.

Когда женщина освобождается, она сталкивается с суровыми реалиями жизни бывших заключенных. Трейлер показывает, что Кенна с трудом находит работу. Она также пытается встретиться с дочерью, но друг ее погибшего парня противится этому. 
 

Видео: Universal Pictures/YouTube

Родители Скотти также ненавидят Кенну: они винят ее в смерти сына. Сама героиня мучается от одиночества, чувства вины и разбитого сердца. «Я просто хочу увидеть человека, которого мы создали со Скотти», — говорит она в ролике. 

Со временем Кенна выстраивает отношения с опекуном дочери. Мужчина начинает сомневаться в том, что он думал о Кенне. «Мы все были неправы насчет нее», — заявляет от отцу Скотти.

Роли в фильме сыграли Тайрик Уизерс, Лорен Грэм, Брэдли Уитфорд, Руди Панков и Лэйни Уилсон. Режисером картины выступила Ванесса Касвиль, автор «Статистической вероятности любви с первого взгляда».

«Напоминания о нем» выйдет в кинотеатрах 13 марта 2026 года. Лента по сценарию Лорен Левин станет третьей экранизацией книг Гувер после «Все закончится на нас» и «Сожалею о тебе». 

