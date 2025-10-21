Выставки в ГЭС-2 перестанут быть бесплатными

Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота
Майка Монро выходит из тюрьмы в трейлере фильма «Напоминания о нем»
PETA предложила фронтмену Led Zeppelin временно сменить имя в поддержку растительной шерсти
Wu-Tang Clan объявили мировой тур. Группа выступит в Европе, Великобритании и Дубае
В России впервые удалили ребро через мини-проколы
Рекламу энергетиков в России ужесточат с 1 марта 2026 года
В парке «Краснодар» начали установку арт-объектов в виде голов из каучука
Австралийскую версию «Офиса» закрыли после первого сезона из‑за негативных отзывов зрителей
Лувр оценил ущерб от ограбления музея в 88 миллионов евро
Райан Куглер рассказал, что перезапускает «Секретные материалы» ради своей мамы
Элизабет Олсен не будет сниматься в фильмах без гарантированного кинотеатрального проката
Третий сезон «Терапии» выйдет 28 января на Apple TV+
В штате Орегон прошла регата на гигантских тыквах
В России создали базу цифровых следов кибермошенников
«Monster Mash» Бобби Пикетта признана главной хэллоуинской песней в истории
Егор Крид получил звание заслуженного артиста Башкирии
Обвиняемых в мошенничестве в отношении Александры Митрошиной отправили под домашний арест
Рэпера Code80 госпитализировали без сознания. Он находится в коме
Адам Драйвер и Стивен Содерберг разрабатывали фильм о Бене Соло, но проект не одобрила Disney
Исследование: большинство россиян планируют провести ноябрьские праздники в кругу семьи
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер добились судебного запрета против сталкера
20% россиян рассказали, что настороженно воспринимают точку в переписке
В «Яндекс Книгах» вышла книга из фильма «Сумерки» «Легенды квилетов»
«Аэрофлот» начинает зимний сезон. Самолеты авиакомпаний Группы будут курсировать по 283 маршрутам
Павел Дуров заявил, что готов выкупить украденные из Лувра украшения и передать их в Лувр Абу-Даби
Россияне стали меньше пить: употребление алкоголя упало до минимума с 1999 года
Чарли Кокс не появится в роли Сорвиголовы в новом «Человеке-пауке»
Химический факультет МГУ перевели на дистанционное обучение из‑за вспышки кори

Выставки в ГЭС-2 перестанут быть бесплатными

Фото: Глеб Леонов/Дом культуры «ГЭС-2»

Выставки в доме культуры ГЭС-2 перестанут быть бесплатными. Об этом сообщили в телеграм-канале институции.

С 13 ноября посетить экспозиции на минус первом и второй этажах можно будет только по билетам. Стоимость входа составит 600 или 400 рублей за каждую выставку, единый билет обойдется в 1000 рублей.

Бесплатным вход останется только в первую среду каждого месяца. Кроме того, отдельные категории граждан получат льготы. 

Вход в сам комплекс при этом по-прежнему будет свободным от оплаты. После регистрации желающие смогут прогуляться по зданию и оценить крупные инсталляции на «Проспекте». Также гостям останутся доступны без оплаты экспозиции Центра художественного производства «Своды». 
 
 

