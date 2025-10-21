Выставки в ГЭС-2 перестанут быть бесплатными

Выставки в доме культуры ГЭС-2 перестанут быть бесплатными. Об этом сообщили в телеграм-канале институции.
С 13 ноября посетить экспозиции на минус первом и второй этажах можно будет только по билетам. Стоимость входа составит 600 или 400 рублей за каждую выставку, единый билет обойдется в 1000 рублей.
Бесплатным вход останется только в первую среду каждого месяца. Кроме того, отдельные категории граждан получат льготы.
Вход в сам комплекс при этом по-прежнему будет свободным от оплаты. После регистрации желающие смогут прогуляться по зданию и оценить крупные инсталляции на «Проспекте». Также гостям останутся доступны без оплаты экспозиции Центра художественного производства «Своды».