В России создали базу цифровых следов кибермошенников

Генпрокуратура вместе с МВД, Росфинмониторингом и Центробанком создала единую базу цифровых следов кибермошенников. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В ней собрали более 6 млн телефонных номеров, банковских реквизитов и адресов сайтов. С ее помощью хотят блокировать работу мошеннических колл-центров и замораживать доходы злоумышленников.
По словам генпрокурора России Александра Гуцана, в прошлом году в стране было совершено больше 765 тыс. киберпреступлений. Ущерб от них сейчас, по его оценкам, достигает сотни миллиардов рублей. Наиболее уязвимыми перед обманом генпрокурор назвал пенсионеров и несовершеннолетних.
