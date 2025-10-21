Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота
В России создали базу цифровых следов кибермошенников

Фото: Sean Anthony Eddy/Getty Images

Генпрокуратура вместе с МВД, Росфинмониторингом и Центробанком создала единую базу цифровых следов кибермошенников. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В ней собрали более 6 млн телефонных номеров, банковских реквизитов и адресов сайтов. С ее помощью хотят блокировать работу мошеннических колл-центров и замораживать доходы злоумышленников.

По словам генпрокурора России Александра Гуцана, в прошлом году в стране было совершено больше 765 тыс. киберпреступлений. Ущерб от них сейчас, по его оценкам, достигает сотни миллиардов рублей. Наиболее уязвимыми перед обманом генпрокурор назвал пенсионеров и несовершеннолетних.

Недавно бразильская полиция арестовала 35 человек по делу о продаже молитв, сгенерированных искусственным интеллектом. Участники преступной схемы на протяжении двух лет действовали в городе Нилополис.

