В России создали базу цифровых следов кибермошенников

По словам генпрокурора России Александра Гуцана, в прошлом году в стране было совершено больше 765 тыс. киберпреступлений. Ущерб от них сейчас, по его оценкам, достигает сотни миллиардов рублей. Наиболее уязвимыми перед обманом генпрокурор назвал пенсионеров и несовершеннолетних.