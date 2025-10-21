В России впервые удалили ребро через мини-проколы

У 40-летнего пациента была генетическая аномалия, из‑за которой первое ребро сдавливало подключичную вену. Он 10 лет страдал от боли и почти не мог пользоваться левой рукой. Мужчина обращался к разным специалистам, но лечение не давало результатов, а его состояние ухудшалось. После консультации в отделении торакальной хирургии в НИИ имени Н.В. Склифосовског ему назначили операцию по cпециальному методу.