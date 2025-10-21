В России впервые удалили ребро через мини-проколы

Врачи НИИ скорой помощи им. Склифосовского впервые в России выполнили операцию по удалению ребра через мини-проколы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
У 40-летнего пациента была генетическая аномалия, из‑за которой первое ребро сдавливало подключичную вену. Он 10 лет страдал от боли и почти не мог пользоваться левой рукой. Мужчина обращался к разным специалистам, но лечение не давало результатов, а его состояние ухудшалось. После консультации в отделении торакальной хирургии в НИИ имени Н.В. Склифосовског ему назначили операцию по cпециальному методу.
«Наши врачи мастерски выполнили уникальную операцию, которая ранее считалась крайне сложной и рискованной. Московские хирурги первыми в стране применили новую мини-инвазивную методику и с помощью специального оборудования провели операцию торакоскопически, то есть максимально бережно», — рассказала Ракова.
Через маленькие проколы медики зашли специальными инструментами в пространство между внутренней поверхностью грудной клетки и легкими. Они разделили ребро на фрагменты и постепенно извлекли его. «Метод позволил не только избежать тяжелых осложнений, но и существенно облегчил реабилитацию. Сейчас пациента уже выписали», — добавила чиновница.