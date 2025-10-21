Рекламу энергетиков в России ужесточат с 1 марта 2026 года

Кроме того, в рекламе должны размещать предупреждение о вреде чрезмерного употребления таких напитков. Его длительность на радио должна составлять не менее 3 секунд, а в видеоформате — не менее 5 секунд. Размер текста должен занимать не менее 7% площади экрана. Ответственность за нарушения будет нести как рекламодатель, так и распространитель.