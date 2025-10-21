Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота
Рекламу энергетиков в России ужесточат с 1 марта 2026 года

Фото: Guudmorning!/Flickr

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который ужесточает требования к рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков. Принятый законопроект вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Аудиторией таких объявлений больше не смогут быть несовершеннолетние. Закон также запрещает упоминания о содержании в энергетиках витаминов или биологически активных добавок.

Кроме того, в рекламе должны размещать предупреждение о вреде чрезмерного употребления таких напитков. Его длительность на радио должна составлять не менее 3 секунд, а в видеоформате — не менее 5 секунд. Размер текста должен занимать не менее 7% площади экрана. Ответственность за нарушения будет нести как рекламодатель, так и распространитель.

В июне Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Для физических лиц штрафы составят до 50 тыс. рублей, для должностных — до 200 тыс. рублей, а для юридических — до 500 тыс. рублей.

