Рекламу энергетиков в России ужесточат с 1 марта 2026 года

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который ужесточает требования к рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков. Принятый законопроект вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Аудиторией таких объявлений больше не смогут быть несовершеннолетние. Закон также запрещает упоминания о содержании в энергетиках витаминов или биологически активных добавок.
Кроме того, в рекламе должны размещать предупреждение о вреде чрезмерного употребления таких напитков. Его длительность на радио должна составлять не менее 3 секунд, а в видеоформате — не менее 5 секунд. Размер текста должен занимать не менее 7% площади экрана. Ответственность за нарушения будет нести как рекламодатель, так и распространитель.
В июне Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Для физических лиц штрафы составят до 50 тыс. рублей, для должностных — до 200 тыс. рублей, а для юридических — до 500 тыс. рублей.