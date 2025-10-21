Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота
PETA предложила фронтмену Led Zeppelin временно сменить имя в поддержку растительной шерсти

Фото: Denise Truscello/Getty Images

Организация PETA обратилась к фронтмену Led Zeppelin Роберту Планту с просьбой временно изменить имя на Robert Plant Wool («Роберт Растительная Шерсть»).

Таким образом зоозащитники хотят привлечь внимание к месяцу, посвященному продвижению альтернатив шерсти. В открытом письме артисту представители PETA объяснили, что подобная акция поможет повысить осведомленность о растительных волокнах, таких как лен, хлопок, апельсиновое волокно и другие экологичные материалы.

По словам организации, это также позволит людям задуматься о вреде, наносимом животноводческой и кашемировой промышленностью, которую PETA называет экологически разрушительной и жестокой по отношению к животным.

«Месяц растительной шерсти отмечает использование волокон без животных и пластика, которые поддерживают устойчивую моду, снижают выбросы парниковых газов и защищают животных, с которыми мы делим планету.

Мы просим Роберта Планта воспеть достоинства растительной шерсти с помощью временной смены имени, чтобы напомнить людям: ничто не сравнится с мягкостью, естественностью и экологичностью растительных волокон», — заявила вице-президент PETA по программам Элиза Аллен.

PETA также перечислила причины отказаться от шерсти животных. Организация обращает внимание на этические аспекты, включая практику мучительного обрезания хвостов и кастрации ягнят, а также на экологические последствия: овцы производят значительное количество метана, мощного парникового газа.

