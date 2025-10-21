Wu-Tang Clan объявили мировой тур. Группа выступит в Европе, Великобритании и Дубае

Хип-хоп-группа Wu-Tang Clan анонсировала мировой тур «The Final Chamber», который пройдет в 2026 году.
Новость появилась после того, как группа завершила североамериканский тур, где музыканты исполнили свои хиты, редкие композиции и треки, которые ранее никогда не звучали на концертах.
Мировой тур включит 15 шоу. 2 марта Wu-Tang Clan сыграют в Амстердаме, 3 марта — в Берлине, 6 марта — в Вене, 8 марта — в Болонье, а 10 марта — в Кельне.
Группа также посетит Париж, Цюрих, Брюссель, Лондон, Манчестер, Дубай, Мельбурн, Сидней, Брисбен и другие города. Продажа билетов для Великобритании, Европы и ОАЭ стартует 24 октября, а для Австралии — 30 октября.
Ранее Wu-Tang Clan подтвердили, что в апреле 2025 года на Record Store Day выйдет новый альбом «Black Samson, The Bastard Swordsman». Это будет первый полноформатный релиз группы с 2017 года.