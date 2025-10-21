Wu-Tang Clan объявили мировой тур. Группа выступит в Европе, Великобритании и Дубае

Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота
В России впервые удалили ребро через мини-проколы
Рекламу энергетиков в России ужесточат с 1 марта 2026 года
В парке «Краснодар» начали установку арт-объектов в виде голов из каучука
Австралийскую версию «Офиса» закрыли после первого сезона из‑за негативных отзывов зрителей
Лувр оценил ущерб от ограбления музея в 88 миллионов евро
Райан Куглер рассказал, что перезапускает «Секретные материалы» ради своей мамы
Элизабет Олсен не будет сниматься в фильмах без гарантированного кинотеатрального проката
Третий сезон «Терапии» выйдет 28 января на Apple TV+
В штате Орегон прошла регата на гигантских тыквах
В России создали базу цифровых следов кибермошенников
«Monster Mash» Бобби Пикетта признана главной хэллоуинской песней в истории
Егор Крид получил звание заслуженного артиста Башкирии
Обвиняемых в мошенничестве в отношении Александры Митрошиной отправили под домашний арест
Рэпера Code80 госпитализировали без сознания. Он находится в коме
Адам Драйвер и Стивен Содерберг разрабатывали фильм о Бене Соло, но проект не одобрила Disney
Исследование: большинство россиян планируют провести ноябрьские праздники в кругу семьи
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер добились судебного запрета против сталкера
20% россиян рассказали, что настороженно воспринимают точку в переписке
В «Яндекс Книгах» вышла книга из фильма «Сумерки» «Легенды квилетов»
«Аэрофлот» начинает зимний сезон. Самолеты авиакомпаний Группы будут курсировать по 283 маршрутам
Павел Дуров заявил, что готов выкупить украденные из Лувра украшения и передать их в Лувр Абу-Даби
Россияне стали меньше пить: употребление алкоголя упало до минимума с 1999 года
Чарли Кокс не появится в роли Сорвиголовы в новом «Человеке-пауке»
Химический факультет МГУ перевели на дистанционное обучение из‑за вспышки кори
Саундтрек к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на виниле
Netflix разработает новую костюмную драму — «Девушки из Гранвиля»
Hulu одобрил перезапуск сериала «Побег»

Wu-Tang Clan объявили мировой тур. Группа выступит в Европе, Великобритании и Дубае

Фото: Coup d’Oreille/Flickr

Хип-хоп-группа Wu-Tang Clan анонсировала мировой тур «The Final Chamber», который пройдет в 2026 году.

Новость появилась после того, как группа завершила североамериканский тур, где музыканты исполнили свои хиты, редкие композиции и треки, которые ранее никогда не звучали на концертах.

Мировой тур включит 15 шоу. 2 марта Wu-Tang Clan сыграют в Амстердаме, 3 марта — в Берлине, 6 марта — в Вене, 8 марта — в Болонье, а 10 марта — в Кельне.

Группа также посетит Париж, Цюрих, Брюссель, Лондон, Манчестер, Дубай, Мельбурн, Сидней, Брисбен и другие города. Продажа билетов для Великобритании, Европы и ОАЭ стартует 24 октября, а для Австралии — 30 октября.

Ранее Wu-Tang Clan подтвердили, что в апреле 2025 года на Record Store Day выйдет новый альбом «Black Samson, The Bastard Swordsman». Это будет первый полноформатный релиз группы с 2017 года.

