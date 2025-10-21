В парке «Краснодар» начали установку арт-объектов в виде голов из каучука

На территории парка «Краснодар» (также известного как парк Галицкого) начали устанавливать арт-объекты в виде голов из каучука. Об этом сообщается в телеграм-канале, посвященном этой локации.
Диаметр голов достигает 1,2 метра. Каждая изображает разные эмоции.
О планах разместить скульптуры в парке стало известно осенью 2024 года. Проект был разработан лондонской компанией IL Nature. Похожие арт-объекты ранее были установлены в парке Les Jardins d’Etretat в городе Этрета во Франции.
Фото: @park_galitskogo
Фото: @park_galitskogo
Фото: @park_galitskogo
Недавно в парке Галицкого появилась новая локация с водными каскадами. Пространство напоминает красный амфитеатр или карьер, по стенам которого стекают потоки воды.
Парк «Краснодар» — это один из самых современных городских парков России. Он был открыт в 2017 году по инициативе предпринимателя и мецената Сергея Галицкого, основателя сети «Магнит» и футбольного клуба «Краснодар».