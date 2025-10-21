В парке «Краснодар» начали установку арт-объектов в виде голов из каучука

Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота
Wu-Tang Clan объявили мировой тур. Группа выступит в Европе, Великобритании и Дубае
В России впервые удалили ребро через мини-проколы
Рекламу энергетиков в России ужесточат с 1 марта 2026 года
Австралийскую версию «Офиса» закрыли после первого сезона из‑за негативных отзывов зрителей
Лувр оценил ущерб от ограбления музея в 88 миллионов евро
Райан Куглер рассказал, что перезапускает «Секретные материалы» ради своей мамы
Элизабет Олсен не будет сниматься в фильмах без гарантированного кинотеатрального проката
Третий сезон «Терапии» выйдет 28 января на Apple TV+
В штате Орегон прошла регата на гигантских тыквах
В России создали базу цифровых следов кибермошенников
«Monster Mash» Бобби Пикетта признана главной хэллоуинской песней в истории
Егор Крид получил звание заслуженного артиста Башкирии
Обвиняемых в мошенничестве в отношении Александры Митрошиной отправили под домашний арест
Рэпера Code80 госпитализировали без сознания. Он находится в коме
Адам Драйвер и Стивен Содерберг разрабатывали фильм о Бене Соло, но проект не одобрила Disney
Исследование: большинство россиян планируют провести ноябрьские праздники в кругу семьи
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер добились судебного запрета против сталкера
20% россиян рассказали, что настороженно воспринимают точку в переписке
В «Яндекс Книгах» вышла книга из фильма «Сумерки» «Легенды квилетов»
«Аэрофлот» начинает зимний сезон. Самолеты авиакомпаний Группы будут курсировать по 283 маршрутам
Павел Дуров заявил, что готов выкупить украденные из Лувра украшения и передать их в Лувр Абу-Даби
Россияне стали меньше пить: употребление алкоголя упало до минимума с 1999 года
Чарли Кокс не появится в роли Сорвиголовы в новом «Человеке-пауке»
Химический факультет МГУ перевели на дистанционное обучение из‑за вспышки кори
Саундтрек к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на виниле
Netflix разработает новую костюмную драму — «Девушки из Гранвиля»
Hulu одобрил перезапуск сериала «Побег»

В парке «Краснодар» начали установку арт-объектов в виде голов из каучука

Фото: @park_galitskogo

На территории парка «Краснодар» (также известного как парк Галицкого) начали устанавливать арт-объекты в виде голов из каучука. Об этом сообщается в телеграм-канале, посвященном этой локации.

Диаметр голов достигает 1,2 метра. Каждая изображает разные эмоции.

О планах разместить скульптуры в парке стало известно осенью 2024 года. Проект был разработан лондонской компанией IL Nature. Похожие арт-объекты ранее были установлены в парке Les Jardins d’Etretat в городе Этрета во Франции.

1/3

Фото: @park_galitskogo

2/3

Фото: @park_galitskogo

3/3

Фото: @park_galitskogo

Недавно в парке Галицкого появилась новая локация с водными каскадами. Пространство напоминает красный амфитеатр или карьер, по стенам которого стекают потоки воды.

Парк «Краснодар» — это один из самых современных городских парков России. Он был открыт в 2017 году по инициативе предпринимателя и мецената Сергея Галицкого, основателя сети «Магнит» и футбольного клуба «Краснодар».

