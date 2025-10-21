Джеффри Райт, Лукас Гейдж и Чейз Суи Уондерс появятся в байопике Жан-Мишеля Баския

Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота
В Исландии впервые обнаружили комаров
Майка Монро выходит из тюрьмы в трейлере фильма «Напоминания о нем»
PETA предложила фронтмену Led Zeppelin временно сменить имя в поддержку растительной шерсти
Выставки в ГЭС-2 перестанут быть бесплатными
Wu-Tang Clan объявили мировой тур. Группа выступит в Европе, Великобритании и Дубае
В России впервые удалили ребро через мини-проколы
Рекламу энергетиков в России ужесточат с 1 марта 2026 года
В парке «Краснодар» начали установку арт-объектов в виде голов из каучука
Австралийскую версию «Офиса» закрыли после первого сезона из‑за негативных отзывов зрителей
Лувр оценил ущерб от ограбления музея в 88 миллионов евро
Райан Куглер рассказал, что перезапускает «Секретные материалы» ради своей мамы
Элизабет Олсен не будет сниматься в фильмах без гарантированного кинотеатрального проката
Третий сезон «Терапии» выйдет 28 января на Apple TV+
В штате Орегон прошла регата на гигантских тыквах
В России создали базу цифровых следов кибермошенников
«Monster Mash» Бобби Пикетта признана главной хэллоуинской песней в истории
Егор Крид получил звание заслуженного артиста Башкирии
Обвиняемых в мошенничестве в отношении Александры Митрошиной отправили под домашний арест
Рэпера Code80 госпитализировали без сознания. Он находится в коме
Адам Драйвер и Стивен Содерберг разрабатывали фильм о Бене Соло, но проект не одобрила Disney
Исследование: большинство россиян планируют провести ноябрьские праздники в кругу семьи
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер добились судебного запрета против сталкера
20% россиян рассказали, что настороженно воспринимают точку в переписке
В «Яндекс Книгах» вышла книга из фильма «Сумерки» «Легенды квилетов»
«Аэрофлот» начинает зимний сезон. Самолеты авиакомпаний Группы будут курсировать по 283 маршрутам
Павел Дуров заявил, что готов выкупить украденные из Лувра украшения и передать их в Лувр Абу-Даби
Россияне стали меньше пить: употребление алкоголя упало до минимума с 1999 года

Джеффри Райт, Лукас Гейдж и Чейз Суи Уондерс появятся в байопике Жан-Мишеля Баския

Фото: HBO

Стал известен актерский состав фильма «Samo Lives» — байопика американского художника Жан-Мишеля Баския. Об этом написал Deadline.

Съемки проекта уже завершились, и в них приняли участие звезда «Мира Дикого Запада» Джеффри Райт, Лукас Гейдж из «Белого лотоса», номинант на премию BAFTA Дейн ДеХаан и Чейз Суи Уондерс, известная по слешеру «Тела, тела, тела».

В каст ленты вошли также Денни Рамирес («Топ Ган: Мэверик»), Кэтрин Ньютон («Лиза Франкенштейн»), Томас Кречманн («Кинг Конг»), Люси Фрай («Академия вампиров»), Йолонда Росс («Чи»), Прайа Фергюсон («Очень странные дела»), Филлип Джонсон Ричардсон («Аферисты»), Майкл Анджело Ковино («Новости со всех концов света»), Самия Аллен-Грэм, Энтони Старр («Банши»).

Главную роль в байопике исполнил Келвин Харрисон-мл. Режиссером фильма, который расскажет о взлете Баскиа на нью-йоркской арт-сцене, стал Джулиус Онах. Он же написал сценарий вместе с Питером Гланцом.

Продюсерами проекта выступили Онах, Джон Бейкер, Роб Фенг, Эрик Ро, Джеймс Лопес и Чарльз Д. Кинг. Исполнительными продюсерами стали Харрисон-мл., Чарльз Миллер, Стерлинг Брим и Ди Си Уэйд.

