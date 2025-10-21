Джеффри Райт, Лукас Гейдж и Чейз Суи Уондерс появятся в байопике Жан-Мишеля Баския

Стал известен актерский состав фильма «Samo Lives» — байопика американского художника Жан-Мишеля Баския. Об этом написал Deadline.
Съемки проекта уже завершились, и в них приняли участие звезда «Мира Дикого Запада» Джеффри Райт, Лукас Гейдж из «Белого лотоса», номинант на премию BAFTA Дейн ДеХаан и Чейз Суи Уондерс, известная по слешеру «Тела, тела, тела».
В каст ленты вошли также Денни Рамирес («Топ Ган: Мэверик»), Кэтрин Ньютон («Лиза Франкенштейн»), Томас Кречманн («Кинг Конг»), Люси Фрай («Академия вампиров»), Йолонда Росс («Чи»), Прайа Фергюсон («Очень странные дела»), Филлип Джонсон Ричардсон («Аферисты»), Майкл Анджело Ковино («Новости со всех концов света»), Самия Аллен-Грэм, Энтони Старр («Банши»).
Главную роль в байопике исполнил Келвин Харрисон-мл. Режиссером фильма, который расскажет о взлете Баскиа на нью-йоркской арт-сцене, стал Джулиус Онах. Он же написал сценарий вместе с Питером Гланцом.
Продюсерами проекта выступили Онах, Джон Бейкер, Роб Фенг, Эрик Ро, Джеймс Лопес и Чарльз Д. Кинг. Исполнительными продюсерами стали Харрисон-мл., Чарльз Миллер, Стерлинг Брим и Ди Си Уэйд.