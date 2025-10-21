Джеффри Райт, Лукас Гейдж и Чейз Суи Уондерс появятся в байопике Жан-Мишеля Баскии

Стал известен актерский состав фильма «Samo Lives» — байопика американского художника Жан-Мишеля Баскии. Об этом написал Deadline.
Съемки проекта уже завершились, и в них приняли участие звезда «Мира Дикого Запада» Джеффри Райт, Лукас Гейдж из «Белого лотоса», номинант на премию BAFTA Дейн ДеХаан и Чейз Суи Уондерс, известная по слешеру «Тела, тела, тела».
В каст ленты вошли также Данни Рамирес («Топ Ган: Мэверик»), Кэтрин Ньютон («Лиза Франкенштейн»), Томас Кречман («Кинг-Конг»), Люси Фрай («Академия вампиров»), Йолонда Росс («Чи»), Приа Фергюсон («Очень странные дела»), Филлип Джонсон Ричардсон («Аферисты»), Майкл Анджело Ковино («Новости со всех концов света»), Самия Аллен-Грэм, Энтони Старр («Банши»).
Главную роль в байопике исполнил Келвин Харрисон-мл. Режиссером фильма, который расскажет о взлете Баскии на нью-йоркской арт-сцене, стал Джулиус Она. Он же написал сценарий вместе с Питером Гланцом.
Продюсерами проекта выступили Она, Джон Бейкер, Роб Фенг, Эрик Ро, Джеймс Лопес и Чарльз Д.Кинг. Исполнительными продюсерами стали Харрисон-мл., Чарльз Миллер, Стерлинг Брим и Ди Си Уэйд.