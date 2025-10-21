Джеффри Райт, Лукас Гейдж и Чейз Суи Уондерс появятся в байопике Жан-Мишеля Баскии

Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота
Netflix экранизирует настольную игру «Колонизаторы» (Catan)
Ведущую документального фильма «Заберет ли ИИ мою работу?» создал ИИ
Бренд Eburet запустил линию мебели и элементов благоустройства для города
Atomic Monster Джеймса Вана экранизирует подростковый триллер «The Thrashers» Джули Сото
Глинда и Волшебник исполняют песню «Wonderful» в новом отрывке из фильма «Злая: Навсегда»
В Исландии впервые обнаружили комаров
Майка Монро выходит из тюрьмы в трейлере фильма «Напоминания о нем»
PETA предложила фронтмену Led Zeppelin временно сменить имя в поддержку растительной шерсти
Выставки в «ГЭС-2» перестанут быть бесплатными
Wu-Tang Clan объявили мировой тур. Группа выступит в Европе, Великобритании и Дубае
В России впервые удалили ребро через мини-проколы
Рекламу энергетиков в России ужесточат с 1 марта 2026 года
В парке «Краснодар» начали установку арт-объектов в виде голов из каучука
Австралийскую версию «Офиса» закрыли после первого сезона из‑за негативных отзывов зрителей
Лувр оценил ущерб от ограбления музея в 88 миллионов евро
Райан Куглер рассказал, что перезапускает «Секретные материалы» ради своей мамы
Элизабет Олсен не будет сниматься в фильмах без гарантированного кинотеатрального проката
Третий сезон «Терапии» выйдет 28 января на Apple TV+
В штате Орегон прошла регата на гигантских тыквах
В России создали базу цифровых следов кибермошенников
«Monster Mash» Бобби Пикетта признана главной хэллоуинской песней в истории
Егор Крид получил звание заслуженного артиста Башкирии
Обвиняемых в мошенничестве в отношении Александры Митрошиной отправили под домашний арест
Рэпера Code80 госпитализировали без сознания. Он находится в коме
Адам Драйвер и Стивен Содерберг разрабатывали фильм о Бене Соло, но проект не одобрила Disney
Исследование: большинство россиян планируют провести ноябрьские праздники в кругу семьи
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер добились судебного запрета против сталкера

Джеффри Райт, Лукас Гейдж и Чейз Суи Уондерс появятся в байопике Жан-Мишеля Баскии

Фото: HBO

Стал известен актерский состав фильма «Samo Lives» — байопика американского художника Жан-Мишеля Баскии. Об этом написал Deadline.

Съемки проекта уже завершились, и в них приняли участие звезда «Мира Дикого Запада» Джеффри Райт, Лукас Гейдж из «Белого лотоса», номинант на премию BAFTA Дейн ДеХаан и Чейз Суи Уондерс, известная по слешеру «Тела, тела, тела».

В каст ленты вошли также Данни Рамирес («Топ Ган: Мэверик»), Кэтрин Ньютон («Лиза Франкенштейн»), Томас Кречман («Кинг-Конг»), Люси Фрай («Академия вампиров»), Йолонда Росс («Чи»), Приа Фергюсон («Очень странные дела»), Филлип Джонсон Ричардсон («Аферисты»), Майкл Анджело Ковино («Новости со всех концов света»), Самия Аллен-Грэм, Энтони Старр («Банши»).

Главную роль в байопике исполнил Келвин Харрисон-мл. Режиссером фильма, который расскажет о взлете Баскии на нью-йоркской арт-сцене, стал Джулиус Она. Он же написал сценарий вместе с Питером Гланцом.

Продюсерами проекта выступили Она, Джон Бейкер, Роб Фенг, Эрик Ро, Джеймс Лопес и Чарльз Д.Кинг. Исполнительными продюсерами стали Харрисон-мл., Чарльз Миллер, Стерлинг Брим и Ди Си Уэйд.

