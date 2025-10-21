Австралийскую версию «Офиса» закрыли после первого сезона из‑за негативных отзывов зрителей

Amazon Prime Video закрыл австралийскую адаптацию ситкома «Офис» после первого сезона. Такое решение было принято на фоне негативных реакций аудитории и смешанных отзывов критиков.
Восьмисерийный сезон вышел в октябре 2024 года. Управляющую подразделения компании по производству упаковки Flinley Craddick по имени Ханна Ховард сыграла Фелисити Уорд. Это была первая женская главная героиня в истории франшизы «Офис».
Несмотря на успешный старт в Австралии (сериал стал самым просматриваемым локальным оригиналом Amazon в стране), за пределами региона шоу столкнулось с жесткой критикой. Пользователи соцсетей называли проект «возможно, худшей версией» оригинала.
Австралийская версия была 14-й адаптацией оригинального британского сериала, созданного Рики Джервейсом и Стивеном Мерчантом, который выходил в 2001–2003 годах.