Австралийскую версию «Офиса» закрыли после первого сезона из‑за негативных отзывов зрителей

Фото: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video закрыл австралийскую адаптацию ситкома «Офис» после первого сезона. Такое решение было принято на фоне негативных реакций аудитории и смешанных отзывов критиков.

Восьмисерийный сезон вышел в октябре 2024 года. Управляющую подразделения компании по производству упаковки Flinley Craddick по имени Ханна Ховард сыграла Фелисити Уорд. Это была первая женская главная героиня в истории франшизы «Офис».

Несмотря на успешный старт в Австралии (сериал стал самым просматриваемым локальным оригиналом Amazon в стране), за пределами региона шоу столкнулось с жесткой критикой. Пользователи соцсетей называли проект «возможно, худшей версией» оригинала.

Австралийская версия была 14-й адаптацией оригинального британского сериала, созданного Рики Джервейсом и Стивеном Мерчантом, который выходил в 2001–2003 годах.

