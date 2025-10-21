Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота
Райан Куглер рассказал, что перезапускает «Секретные материалы» ради своей мамы

Фото: 20th Century Fox Television

Режиссер Райан Куглер («Черная пантера» и «Крид») рассказал, что его новый проект — перезапуск культового сериала «Секретные материалы» — имеет для него личное значение.

По его словам, идея взяться за эту франшизу связана с его матерью, Джоселин, которая обожала оригинальный сериал.

«С „Рокки“ у меня была связь с отцом, а „Секретные материалы“ — это история про мою маму. Моя мама — самый дорогой для меня человек, она даже сегодня здесь, так что для меня это важно.

Я хочу сделать все правильно по отношению к ней и фанатам. Моя мама читала кое‑что из того, что я написал для фильма. Она в восторге», — сказал Куглер на показе «Грешников».

На вопрос о слухах, что Даниэль Дедуайлер может сыграть главную роль в перезапуске, режиссер лишь рассмеялся: «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть». Он также отказался комментировать возможное участие оригинальных звезд сериала Джиллиан Андерсон и Дэвида Духовны.

