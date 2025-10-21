Элизабет Олсен не будет сниматься в фильмах без гарантированного кинотеатрального проката

Актриса Элизабет Олсен заявила в интервью InStyle, что больше не будет сниматься в голливудских проектах, которые выходят исключительно на стриминговых платформах.
По словам актрисы, она готова участвовать в независимых картинах, которые позже могут быть проданы стримингу, но конечной целью для нее должен оставаться прокат в кинотеатрах.
«Если независимый фильм потом покупает стриминг, это нормально. Но я не хочу участвовать в проекте, где [стриминг] — это конечная точка. Важно, чтобы люди собирались вместе, смотрели фильмы, делились эмоциями. Это то же самое, что спорт: он объединяет. Сегодня мы даже на кастинги не ходим лично», — сказала она.
После последнего появления в образе Алой Ведьмы в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» Олсен сосредоточилась на независимом кино. Среди ее недавних работ — «Его три дочери», «Оценка» и готовящаяся романтическая комедия A24 «Вечность», где партнерами актрисы стали Майлс Теллер и Каллум Тернер.