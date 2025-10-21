Рэпера Code80 госпитализировали без сознания. Он находится в коме
Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота

Фото: Hermitage Fine Art

Посмертную маску Владимира Высоцкого не смогли продать на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота. Об этом сообщил ТАСС источник в аукционном доме Hermitage Fine Art в Монте-Карло.

На аукционе должны были продать бронзовую маску артиста, отлитую по оригинальной гипсовой форме, которую изготовили вскоре после смерти Высоцкого. На изделие нанесены инициалы вдовы Высоцкого и год создания. Оригинальную гипсовую маску изготовил советский скульптор Юрий Васильев, который также сделал слепок левой руки актера. Представители Hermitage Fine Art оценивали приблизительную стоимость коллекционного предмета в 100–120 тыс. евро.

Поэт, актер, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий родился в Москве в 1938 году. С 1964 года он служил в Московском театре драмы и комедии на Таганке. Играл в фильмах «Служили два товарища», «Хозяин тайги», «Интервенция», «Плохой хороший человек», «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя». Высоцкий оставил большое наследие в виде авторских песен.

