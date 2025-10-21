Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота

Посмертную маску Владимира Высоцкого не смогли продать на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота. Об этом сообщил ТАСС источник в аукционном доме Hermitage Fine Art в Монте-Карло.
На аукционе должны были продать бронзовую маску артиста, отлитую по оригинальной гипсовой форме, которую изготовили вскоре после смерти Высоцкого. На изделие нанесены инициалы вдовы Высоцкого и год создания. Оригинальную гипсовую маску изготовил советский скульптор Юрий Васильев, который также сделал слепок левой руки актера. Представители Hermitage Fine Art оценивали приблизительную стоимость коллекционного предмета в 100–120 тыс. евро.
Поэт, актер, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий родился в Москве в 1938 году. С 1964 года он служил в Московском театре драмы и комедии на Таганке. Играл в фильмах «Служили два товарища», «Хозяин тайги», «Интервенция», «Плохой хороший человек», «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя». Высоцкий оставил большое наследие в виде авторских песен.