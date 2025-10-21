Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота

Поэт, актер, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий родился в Москве в 1938 году. С 1964 года он служил в Московском театре драмы и комедии на Таганке. Играл в фильмах «Служили два товарища», «Хозяин тайги», «Интервенция», «Плохой хороший человек», «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя». Высоцкий оставил большое наследие в виде авторских песен.