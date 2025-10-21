Третий сезон «Терапии» выйдет 28 января на Apple TV+

Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота
Райан Куглер рассказал, что перезапускает «Секретные материалы» ради своей мамы
Элизабет Олсен не будет сниматься в фильмах без гарантированного кинотеатрального проката
В штате Орегон прошла регата на гигантских тыквах
«Monster Mash» Бобби Пикетта признана главной хэллоуинской песней в истории
Егор Крид получил звание заслуженного артиста Башкирии
Обвиняемых в мошенничестве в отношении Александры Митрошиной отправили под домашний арест
Рэпера Code80 госпитализировали без сознания. Он находится в коме
Адам Драйвер и Стивен Содерберг разрабатывали фильм о Бене Соло, но проект не одобрила Disney
Исследование: большинство россиян планируют провести ноябрьские праздники в кругу семьи
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер добились судебного запрета против сталкера
20% россиян рассказали, что настороженно воспринимают точку в переписке
В «Яндекс Книгах» вышла книга из фильма «Сумерки» «Легенды квилетов»
«Аэрофлот» начинает зимний сезон. Самолеты авиакомпаний Группы будут курсировать по 283 маршрутам
Павел Дуров заявил, что готов выкупить украденные из Лувра украшения и передать их в Лувр Абу-Даби
Россияне стали меньше пить: употребление алкоголя упало до минимума с 1999 года
Чарли Кокс не появится в роли Сорвиголовы в новом «Человеке-пауке»
Химический факультет МГУ перевели на дистанционное обучение из‑за вспышки кори
Саундтрек к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на виниле
Netflix разработает новую костюмную драму — «Девушки из Гранвиля»
Hulu одобрил перезапуск сериала «Побег»
Пэрис Хилтон выпустит веб-се6риал о дизайне пространства для людей с СДВГ
Исследование: москвичи тратят на помощь родителям 18 тыс. рублей в месяц
Мелисса Баррера снимется с Джоном Траволтой в триллере «Черные приливы»
В Москве фиксируют всплеск сообщений о вальдшнепах
Ученые обновили протокол на случай контакта с инопланетянами
В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро
Netflix снимет сериал про семью Кеннеди с Майклом Фассбендером в главной роли

Третий сезон «Терапии» выйдет 28 января на Apple TV+

Фото: Apple TV+

Apple TV+ объявил дату премьеры третьего сезона комедийного сериала «Терапия». Об этом пишет Deadline.

Первый часовой эпизод выйдет 28 января 2026 года, а последующие серии будут выходить еженедельно по средам до 8 апреля. В новом сезоне будет 11 эпизодов.

В них вернутся Джейсон Сигел, Харрисон Форд, Криста Миллер, Джессика Уильямс, Люк Тенни, Майкл Ури, Лукита Максвелл и Тед МакГинли. К постоянному составу присоединятся Бретт Голдстайн, Деймон Уэйанс-мл., Уэнди Малик и Коби Смалдерс.

Сериал создан Бреттом Голдстайном, Джейсоном Сигелом и Биллом Лоренсом («Тед Лассо»). В центре сюжета — терапевт Джимми Лиард (Сигел), переживающий смерть жены и решивший изменить подход к работе.

Он начинает говорить пациентам все, что думает, и этот метод кардинально меняет жизни его клиентов. После того как первый сезон исследовал тему горя и потери, а второй — прощения, третий, по словам Лоренса, будет посвящен движению вперед.

