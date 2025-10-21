Третий сезон «Терапии» выйдет 28 января на Apple TV+

Apple TV+ объявил дату премьеры третьего сезона комедийного сериала «Терапия». Об этом пишет Deadline.
Первый часовой эпизод выйдет 28 января 2026 года, а последующие серии будут выходить еженедельно по средам до 8 апреля. В новом сезоне будет 11 эпизодов.
В них вернутся Джейсон Сигел, Харрисон Форд, Криста Миллер, Джессика Уильямс, Люк Тенни, Майкл Ури, Лукита Максвелл и Тед МакГинли. К постоянному составу присоединятся Бретт Голдстайн, Деймон Уэйанс-мл., Уэнди Малик и Коби Смалдерс.
Сериал создан Бреттом Голдстайном, Джейсоном Сигелом и Биллом Лоренсом («Тед Лассо»). В центре сюжета — терапевт Джимми Лиард (Сигел), переживающий смерть жены и решивший изменить подход к работе.
Он начинает говорить пациентам все, что думает, и этот метод кардинально меняет жизни его клиентов. После того как первый сезон исследовал тему горя и потери, а второй — прощения, третий, по словам Лоренса, будет посвящен движению вперед.