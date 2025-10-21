В штате Орегон прошла регата на гигантских тыквах

В Туалатине в штате Орегон состоялась ежегодная регата на гигантских тыквах. Участники в костюмах поп-культурных персонажей на скорость переплывали озеро в полой тыкве. О событии написало издание AP News.
В заплыве победил Гэри Кристенсен, переодетый в героя Уилла Феррелла из фильма «Эльф». Он преодолел дистанцию в тыкве весом 936 фунтов (около 425 кг).
Кристенсен участвует в соревновании в 2013 года. Ранее в этом году он установил мировой рекорд, занесенный в Книгу Гиннесса, за самое длинное путешествие в тыкве — мужчина преодолел 58 миль (94 км).
Среди других ярких участников — Брэд Банс, выступивший в образе персонажа сериала «Игра в кальмара». Мужчина признался, что выращивал свою тыкву на протяжении шести месяцев. Ее вес составил 1376 фунтов (624 кг).
Регата проводится ежегодно с 2004 года. Рано утром в день соревнований рабочие доставляют гигантские тыквы к озеру, а участники с помощью пил, ножей и ложек удаляют из них мякоть. Чем больше внутренностей удалено, тем легче становится тыква и тем проще двигаться быстрее.