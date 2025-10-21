В штате Орегон прошла регата на гигантских тыквах

Посмертную маску Высоцкого не купили на аукционе из‑за высокой стартовой стоимости лота
Элизабет Олсен не будет сниматься в фильмах без гарантированного кинотеатрального проката
Третий сезон «Терапии» выйдет 28 января на Apple TV+
«Monster Mash» Бобби Пикетта признана главной хэллоуинской песней в истории
Егор Крид получил звание заслуженного артиста Башкирии
Обвиняемых в мошенничестве в отношении Александры Митрошиной отправили под домашний арест
Рэпера Code80 госпитализировали без сознания. Он находится в коме
Адам Драйвер и Стивен Содерберг разрабатывали фильм о Бене Соло, но проект не одобрила Disney
Исследование: большинство россиян планируют провести ноябрьские праздники в кругу семьи
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер добились судебного запрета против сталкера
20% россиян рассказали, что настороженно воспринимают точку в переписке
В «Яндекс Книгах» вышла книга из фильма «Сумерки» «Легенды квилетов»
«Аэрофлот» начинает зимний сезон. Самолеты авиакомпаний Группы будут курсировать по 283 маршрутам
Павел Дуров заявил, что готов выкупить украденные из Лувра украшения и передать их в Лувр Абу-Даби
Россияне стали меньше пить: употребление алкоголя упало до минимума с 1999 года
Чарли Кокс не появится в роли Сорвиголовы в новом «Человеке-пауке»
Химический факультет МГУ перевели на дистанционное обучение из‑за вспышки кори
Саундтрек к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на виниле
Netflix разработает новую костюмную драму — «Девушки из Гранвиля»
Hulu одобрил перезапуск сериала «Побег»
Пэрис Хилтон выпустит веб-се6риал о дизайне пространства для людей с СДВГ
Исследование: москвичи тратят на помощь родителям 18 тыс. рублей в месяц
Мелисса Баррера снимется с Джоном Траволтой в триллере «Черные приливы»
В Москве фиксируют всплеск сообщений о вальдшнепах
Ученые обновили протокол на случай контакта с инопланетянами
В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро
Netflix снимет сериал про семью Кеннеди с Майклом Фассбендером в главной роли
Москвичу, который нашел на улице 1,6 млн рублей и потратил их, грозит до 10 лет колонии

В штате Орегон прошла регата на гигантских тыквах

Фото: boyarkinamarina/Freepik

В Туалатине в штате Орегон состоялась ежегодная регата на гигантских тыквах. Участники в костюмах поп-культурных персонажей на скорость переплывали озеро в полой тыкве. О событии написало издание AP News.

В заплыве победил Гэри Кристенсен, переодетый в героя Уилла Феррелла из фильма «Эльф». Он преодолел дистанцию в тыкве весом 936 фунтов (около 425 кг).

Кристенсен участвует в соревновании в 2013 года. Ранее в этом году он установил мировой рекорд, занесенный в Книгу Гиннесса, за самое длинное путешествие в тыкве — мужчина преодолел 58 миль (94 км).

Видео: @waypointfunk

Среди других ярких участников — Брэд Банс, выступивший в образе персонажа сериала «Игра в кальмара». Мужчина признался, что выращивал свою тыкву на протяжении шести месяцев. Ее вес составил 1376 фунтов (624 кг).

Регата проводится ежегодно с 2004 года. Рано утром в день соревнований рабочие доставляют гигантские тыквы к озеру, а участники с помощью пил, ножей и ложек удаляют из них мякоть. Чем больше внутренностей удалено, тем легче становится тыква и тем проще двигаться быстрее.

