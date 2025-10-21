«Monster Mash» Бобби Пикетта признана главной хэллоуинской песней в истории

Самой популярной хэллоуинской песней всех времен оказалась «Monster Mash» Бобби Пикетта и The Crypt-Kickers. Эта композиция возглавляла Billboard Hot 100 в октябре 1962 года. Всего в рейтинг, составленный Billboard на основе данных чарта, вошло 25 песен.
Второе место заняла зажигательная и кэмповая песня Рея Паркера-младшего «Ghostbusters» — заглавная тема «Охотников за привидениями». Этот трек также достиг вершины Hot 100, но в августе 1984 года.
Тройку лидеров замкнула инструментальная композиция «Frankenstein» от The Edgar Winter Group, вышедшая в 1973 году. На четвертом месте расположился трек Эминема и Рианны «The Monster» — сингл альбома «The Marshall Mathers LP 2» 2013 года.
Замыкает пятерку композиция Бобби Брауна «On Our Own» — тоже из «Охотников за привидениями», но уже из второй части. Песне не удалось возглавить Hot 100 — ее высшей позицией стало второе место в августе 1989 года.
Полный топ-25 самых популярных хэллоуинских песен по версии Billboard
- Бобби Пикетт, The Crypt-Kickers «Monster Mash»
- Рей Паркер-мл. «Ghostbusters»
- The Edgar Winter Group «Frankenstein»
- Эминем, Рианна «Monster»
- Бобби Браун «On Our Own»
- Rockwell, Майкл Джексон, Джермейн Джексон «Somebody’s Watching Me»
- Шер «Dark Lady»
- Джанет Джексон «Black Cat»
- Митч Райдер, The Detroit Wheels «Devil with a Blue Dress On/Good Golly Miss Molly»
- INXS «Devil Inside»
- Imagine Dragons «Demons»
- Classic IV «Spooky»
- Клифф Ричард «Devil Woman»
- Creedence Clearwater Revival «Bad Moon Rising»
- Santana «Black Magic Woman»
- Кодак Блэк «Super Gremlin»
- The Charlie Daniels Band «The Devil Went Down to Georgia»
- Джастин Бибер «Ghost»
- Бобби Ви «Demon Or Angel»
- Оливия Родриго «Vampire»
- Элвис Пресли, The Jordanaires «(You’re the) Devil in Disguise»
- Майкл Джексон «Thriller»
- Golden Earring «Twilight Zone»
- Blue Öyster Cult «(Don’t Fear) The Reaper»
- Eagles «Witchy Woman»