«Monster Mash» Бобби Пикетта признана главной хэллоуинской песней в истории

Фото: Columbia Pictures

Самой популярной хэллоуинской песней всех времен оказалась «Monster Mash» Бобби Пикетта и The Crypt-Kickers. Эта композиция возглавляла Billboard Hot 100 в октябре 1962 года. Всего в рейтинг, составленный Billboard на основе данных чарта, вошло 25 песен.

Второе место заняла зажигательная и кэмповая песня Рея Паркера-младшего «Ghostbusters» — заглавная тема «Охотников за привидениями». Этот трек также достиг вершины Hot 100, но в августе 1984 года.

Тройку лидеров замкнула инструментальная композиция «Frankenstein» от The Edgar Winter Group, вышедшая в 1973 году. На четвертом месте расположился трек Эминема и Рианны «The Monster» — сингл альбома «The Marshall Mathers LP 2» 2013 года.

Замыкает пятерку композиция Бобби Брауна «On Our Own» — тоже из «Охотников за привидениями», но уже из второй части. Песне не удалось возглавить Hot 100 — ее высшей позицией стало второе место в августе 1989 года.

Полный топ-25 самых популярных хэллоуинских песен по версии Billboard

  1. Бобби Пикетт, The Crypt-Kickers «Monster Mash»
  2. Рей Паркер-мл. «Ghostbusters»
  3. The Edgar Winter Group «Frankenstein»
  4. Эминем, Рианна «Monster»
  5. Бобби Браун «On Our Own»
  6. Rockwell, Майкл Джексон, Джермейн Джексон «Somebody’s Watching Me»
  7. Шер «Dark Lady»
  8. Джанет Джексон «Black Cat»
  9. Митч Райдер, The Detroit Wheels «Devil with a Blue Dress On/Good Golly Miss Molly»
  10. INXS «Devil Inside»
  11. Imagine Dragons «Demons»
  12. Classic IV «Spooky»
  13. Клифф Ричард «Devil Woman»
  14. Creedence Clearwater Revival «Bad Moon Rising»
  15. Santana «Black Magic Woman»
  16. Кодак Блэк «Super Gremlin»
  17. The Charlie Daniels Band «The Devil Went Down to Georgia»
  18. Джастин Бибер «Ghost»
  19. Бобби Ви «Demon Or Angel»
  20. Оливия Родриго «Vampire»
  21. Элвис Пресли, The Jordanaires «(You’re the) Devil in Disguise»
  22. Майкл Джексон «Thriller»
  23. Golden Earring «Twilight Zone»
  24. Blue Öyster Cult «(Don’t Fear) The Reaper»
  25. Eagles «Witchy Woman»
