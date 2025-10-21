Gucci Mane впервые выступит в Москве
Обвиняемых в мошенничестве в отношении Александры Митрошиной отправили под домашний арест

Фото: @alexandramitroshina

Юристы, обвиняемые в мошенничестве в отношении блогера Александры Митрошиной, отправлены под домашний арест в Москве, сообщили в СК.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ расследуется в отношении адвоката Адвокатской палаты Петербурга Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой. По версии следствия, в 2023 году Волхова защищала Митрошину по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, которое было прекращено в связи с возмещением ущерба.

При этом Волхова предложила Митрошиной передать ей и Гольцевой деньги. Это нужно было сделать якобы «для обеспечения сохранности и недопущения списания их налоговыми органами» и «для решения различных вопросов с должностными лицами ФНС России».

Митрошина перевела им не менее 41 млн рублей. Деньгами они распорядились по своему усмотрению, говорится в сообщении СК. Адвокат и юрист признали вину.

В марте Чертановский суд Москвы отправил блогера Александру Митрошину под домашний арест. Ее обвиняют в отмывании особо крупной суммы денег (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). Утверждается, что девушка получила более 127 млн рублей, уклоняясь от уплаты налогов, и легализовала часть средств, купив объект недвижимости в Москве. Теперь ей грозит до 7 лет тюрьмы.

