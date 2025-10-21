Обвиняемых в мошенничестве в отношении Александры Митрошиной отправили под домашний арест

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ расследуется в отношении адвоката Адвокатской палаты Петербурга Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой. По версии следствия, в 2023 году Волхова защищала Митрошину по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, которое было прекращено в связи с возмещением ущерба.