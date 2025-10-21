Егор Крид получил звание заслуженного артиста Башкирии

Рэпера Code80 госпитализировали без сознания. Он находится в коме
Обвиняемых в мошенничестве в отношении Александры Митрошиной отправили под домашний арест
Адам Драйвер и Стивен Содерберг разрабатывали фильм о Бене Соло, но проект не одобрила Disney
Исследование: большинство россиян планируют провести ноябрьские праздники в кругу семьи
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер добились судебного запрета против сталкера
20% россиян рассказали, что настороженно воспринимают точку в переписке
В «Яндекс Книгах» вышла книга из фильма «Сумерки» «Легенды квилетов»
«Аэрофлот» начинает зимний сезон. Самолеты авиакомпаний Группы будут курсировать по 283 маршрутам
Павел Дуров заявил, что готов выкупить украденные из Лувра украшения и передать их в Лувр Абу-Даби
Россияне стали меньше пить: употребление алкоголя упало до минимума с 1999 года
Чарли Кокс не появится в роли Сорвиголовы в новом «Человеке-пауке»
Химический факультет МГУ перевели на дистанционное обучение из‑за вспышки кори
Саундтрек к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на виниле
Netflix разработает новую костюмную драму — «Девушки из Гранвиля»
Hulu одобрил перезапуск сериала «Побег»
Пэрис Хилтон выпустит веб-се6риал о дизайне пространства для людей с СДВГ
Исследование: москвичи тратят на помощь родителям 18 тыс. рублей в месяц
Мелисса Баррера снимется с Джоном Траволтой в триллере «Черные приливы»
В Москве фиксируют всплеск сообщений о вальдшнепах
Ученые обновили протокол на случай контакта с инопланетянами
В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро
Netflix снимет сериал про семью Кеннеди с Майклом Фассбендером в главной роли
Москвичу, который нашел на улице 1,6 млн рублей и потратил их, грозит до 10 лет колонии
Колман Доминго озвучил Трусливого Льва в мюзикле «Злая: Навсегда»
В Китае тематический парк шокировал гостей жуткими фигурами людей-мутантов
У парка Горького в Москве установили елку, хотя до Нового года еще больше двух месяцев
«Почему я только бегемота понимаю?»: Слава Копейкин и Юлия Пересильд в тизере драмы «Красавица»
Ученые: приключенческие фильмы и ужастики любят экстраверты, драмы и мелодрамы — невротики

Егор Крид получил звание заслуженного артиста Башкирии

Фото: t.me/egorkreed

Певцу Егору Криду (настоящая фамилия — Булаткин) присвоили звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан». Об этом музыкант сообщил в своем телеграм-канале.

«Очень рад и горжусь. С детства я проводил много времени в Уфе, так как здесь живут мои родственники. Даже сейчас пишу этот пост, находясь у них дома, в деревне Суровка. Теперь мы стали еще роднее», — отметил певец.

Видео:&nbsp;t.me/egorkreed

Крид рассказал, что 19 октября провел концерт на 10 тыс. человек, и пообещал, что выступит в городе и в следующем году. Титул артисту присвоил глава региона Радий Хабиров.

«Надеюсь, что этот подарок будет напоминать ему о нашем Башкортостане. Республике, которая всегда открыта для молодых талантов и которая тепло принимает тех, кто дарит позитивные эмоции. Договорились, что Егор будет частым гостем в нашей Уфе», — написал он.

Недавно рэпер вступил в публичный конфликт с Екатериной Мизулиной, которой не понравился концерт артиста в «Лужниках». После этого автор «Афиши Daily» Владимир Завьялов решил разобрать главные скандалы исполнителя и оценить их по 10-балльной шкале. Об этом можно прочитать здесь.

Расскажите друзьям