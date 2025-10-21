Егор Крид получил звание заслуженного артиста Башкирии

Певцу Егору Криду (настоящая фамилия — Булаткин) присвоили звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан». Об этом музыкант сообщил в своем телеграм-канале.
«Очень рад и горжусь. С детства я проводил много времени в Уфе, так как здесь живут мои родственники. Даже сейчас пишу этот пост, находясь у них дома, в деревне Суровка. Теперь мы стали еще роднее», — отметил певец.
Крид рассказал, что 19 октября провел концерт на 10 тыс. человек, и пообещал, что выступит в городе и в следующем году. Титул артисту присвоил глава региона Радий Хабиров.
«Надеюсь, что этот подарок будет напоминать ему о нашем Башкортостане. Республике, которая всегда открыта для молодых талантов и которая тепло принимает тех, кто дарит позитивные эмоции. Договорились, что Егор будет частым гостем в нашей Уфе», — написал он.
Недавно рэпер вступил в публичный конфликт с Екатериной Мизулиной, которой не понравился концерт артиста в «Лужниках». После этого автор «Афиши Daily» Владимир Завьялов решил разобрать главные скандалы исполнителя и оценить их по 10-балльной шкале. Об этом можно прочитать здесь.