«Мы представили сценарий в Lucasfilm. Им понравилась идея. Они полностью поняли наш подход и то, зачем мы это делали. Мы отнесли его к Бобу Айгеру и Алану Бергману [руководители Disney], и они сказали „нет“. Они не видели, как Бен Соло мог выжить. И на этом все закончилось», — рассказал Драйвер.