Актер Адам Драйвер, сыгравший Кайло Рена — или Бена Соло — в серии «Звездные войны», в интервью AP рассказал, что несколько лет работал вместе с режиссером Стивеном Содербергом над сольным фильмом о своем персонаже. Проект в итоге был заблокирован руководством Disney.
Картина под рабочим названием «Охота на Бена Соло» должна была стать прямым продолжением событий фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Идея принадлежала самому Драйверу. Он обратился к Содербергу, и вместе со сценаристкой Ребеккой Блант они разработали сюжет, в котором арка персонажа должна была инвертировать путь Дарта Вейдера.
«Мы представили сценарий в Lucasfilm. Им понравилась идея. Они полностью поняли наш подход и то, зачем мы это делали. Мы отнесли его к Бобу Айгеру и Алану Бергману [руководители Disney], и они сказали „нет“. Они не видели, как Бен Соло мог выжить. И на этом все закончилось», — рассказал Драйвер.
Недавно стало известно, что Драйвер снимется в военной драме «Один на рассвете» («Alone at Dawn»). Режиссером проекта выступит Рон Ховард, известный по фильмам «Игры разума» и «Аполлон-13». В картине также появится Энн Хэтэуэй.