Исследование: большинство россиян планируют провести ноябрьские праздники в кругу семьи

«Работа.ру» и сервис экосистемы «Сбера» для автолюбителей «СберАвто» провели исследование и выяснили, куда россияне отправятся на ноябрьские праздники. В исследовании участвовали более 3200 человек из разных регионов страны, результаты есть у «Афиши Daily».
52% респондентов поделились, что планируют провести ноябрьские праздники дома в кругу семьи. 27% будут чаще гулять, а 23% продолжат работать даже на выходных. Решать проблемы, связанные со здоровьем, планируют 15% опрошенных. Поход в кино, музей или театр запланировали 14% респондентов, еще 13% отправятся в небольшое путешествие.
12% участников исследования во время праздников будут подрабатывать, столько же (12%) намерены провести время на даче. Занятия спортом в планах у 10% опрошенных, а ремонтом хотят заняться 9% респондентов. Учиться во время праздников собираются 8%. Среди других планов у респондентов — вечеринка с друзьями (5%), посещение мастер-класса, конференции или лекции (4%), участие в волонтерской акции (1%).
Что касается поездок, то большинство (42%) планирует отправиться в путешествие на автомобиле. Поезд занимает второе место с 39% голосов, а самолет — третье (35%). Автобусом собираются воспользоваться 26% опрошенных, а электричкой — 23%. Велосипед в качестве транспорта для путешествий выбрали 6% респондентов. Теплоход или корабль — 3%, как и мотоцикл.
Среди направлений для коротких поездок лидируют Москва и Подмосковье — их выбрали 29% респондентов. Петербург и Ленинградскую область планируют посетить 26%, а Коломну выбирают 16% опрошенных, Суздаль — 13%. Нижний Новгород, Калининград и Казань выбрали по 10% респондентов. Ярославль, Владимир, Тулу и Сочи отметили по 6% опрошенных. Екатеринбург, Самару, Уфу и Новосибирск планируют посетить по 3% респондентов. За границу собираются отправиться 19% опрошенных. В варианте «Другое» участники исследования также отметили Углич, Кавказ, Смоленск и другие города.
Главными причинами выбора этих городов стали красивая архитектура и обилие достопримечательностей (55%), богатое историческое наследие (52%) и удобная транспортная доступность (42%). Наличие друзей и родных в выбранном городе отмечают 35% респондентов.
Живописная природа привлекает 29% опрошенных, а вкусовые предпочтения важны для 23% респондентов. Наличие разнообразных мест для развлечений является причиной выбора для 19% опрошенных. Еще 10% респондентов предпочитают города небольшого размера, где можно успеть осмотреть все достопримечательности за короткий срок, и такое же количество (10%) выбирает города, исходя из наличия мест для шопинга.