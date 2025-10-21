Исследование: большинство россиян планируют провести ноябрьские праздники в кругу семьи

12% участников исследования во время праздников будут подрабатывать, столько же (12%) намерены провести время на даче. Занятия спортом в планах у 10% опрошенных, а ремонтом хотят заняться 9% респондентов. Учиться во время праздников собираются 8%. Среди других планов у респондентов — вечеринка с друзьями (5%), посещение мастер-класса, конференции или лекции (4%), участие в волонтерской акции (1%).