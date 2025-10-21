Рэпера Code80 госпитализировали без сознания. Он находится в коме

В Калуге без сознания госпитализировали саундклауд-рэпера Code80. Об этом пишет The Flow со ссылкой на городские паблики.
Причина госпитализации неизвестна. Бывшая девушка музыканта написала в своем телеграм-канале:
«Сегодняшняя ночь полностью уничтожила меня, я никогда не хотела видеть это, я боюсь проснуться и услышать эту новость».
Она сообщила, что сейчас музыкант находится в коме: «Не додумывайте ничего. Юра в коме, я самолично его отправляла в реанимацию, пока нет новостей, не верьте никаким пабликам, как будет что‑то известно — я скажу».