Синди Кроуфорд и Кайя Гербер добились судебного запрета против сталкера

В июне мужчину, который преследовал Эминема и вломился в его дом, приговорили к тюремному заключению. В 2020 году 32-летний Мэтью Дэвид Хьюз ворвался в особняк рэпера и сказал музыканту, что собирается убить его. Суд назначил Хьюзу от 15 до 30 лет заключения за незаконное проникновение в дом первой степени и от 3 до 7,5 года за преследование при отягчающих обстоятельствах. Эти приговоры будут действовать последовательно, в результате чего минимальный срок составит 18 лет, а максимальный ― 37.