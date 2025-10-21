Рэпера Code80 госпитализировали без сознания. Он находится в коме
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер добились судебного запрета против сталкера

Фото: Gotham/Getty Images


Синди Кроуфорд обратилась в полицию из-за сталкера, преследующего ее дочь Кайю Гербер. Мужчина следит за моделью уже три года, пишет Daily Mail.

В 2022 году 35-летний Дэниел Ли Шуновер позвонил в дверь дома Гербер и спросил, живет ли здесь Кайя, на что Синди ответила отрицательно. Позже назойливый поклонник появился на спектакле на театральном фестивале в Уильямстауне в штате Массачусетс, гостьей которого была Кайя. Шуновер стал настойчиво предлагать ей провести спиритический сеанс.

29 июля поклонника Гербер обнаружили спящим у ворот дома Кроуфорд. Дэниел был одет во все черное. Позже он начал писать угрозы в адрес семьи топ-модели в социальных сетях.

Синди и Кайя обратились в суд с просьбой оградить их от мужчины. Им удалось добиться ордера, запрещающего Шуноверу приближаться к Кайе и ее родственникам. Если Дэниел нарушит запрет, его арестуют.

В июне мужчину, который преследовал Эминема и вломился в его дом, приговорили к тюремному заключению. В 2020 году 32-летний Мэтью Дэвид Хьюз ворвался в особняк рэпера и сказал музыканту, что собирается убить его.  Суд назначил Хьюзу от 15 до 30 лет заключения за незаконное проникновение в дом первой степени и от 3 до 7,5 года за преследование при отягчающих обстоятельствах. Эти приговоры будут действовать последовательно, в результате чего минимальный срок составит 18 лет, а максимальный ― 37.

Жертвами назойливых поклонников нередко становятся и российские знаменитости. Например, о таких случаях рассказывали певицы Клава Кока и Дора.

