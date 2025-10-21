20% россиян рассказали, что настороженно воспринимают точку в переписке

Опрос проходил на ресурсах Rambler & Co с 9 по 16 октября 2025 года, охват составил 91 710 интернет-пользователей. Чуть больше половины опрошенных россиян (52%) поделились, что точка в конце сообщения для них не значит ничего особенного. 28% признались, что совсем не обращают внимания на такие детали, но для 20% она звучит настороженно: 10% воспринимают точку как злобу или равнодушие, а другие 10% — как излишне официальный тон.