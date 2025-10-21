Рэпера Code80 госпитализировали без сознания. Он находится в коме
20% россиян рассказали, что настороженно воспринимают точку в переписке

Фото: freestock/Unsplash

Россияне в опросе медиахолдинга Rambler & Co рассказали, как они реагируют на особенности онлайн-переписки. Результаты исследования есть в распоряжении «Афиши Daily».

Опрос проходил на ресурсах Rambler & Co с 9 по 16 октября 2025 года, охват составил 91 710 интернет-пользователей. Чуть больше половины опрошенных россиян (52%) поделились, что точка в конце сообщения для них не значит ничего особенного. 28% признались, что совсем не обращают внимания на такие детали, но для 20% она звучит настороженно: 10% воспринимают точку как злобу или равнодушие, а другие 10% — как излишне официальный тон.

В восклицательных знаках и смайликах пользователи видят средство выражения эмоций. 45% стараются использовать их сдержанно, 24% почти не прибегают к ним, а 18%, напротив, любят добавлять для оживления общения. Еще 13% признались, что подстраиваются под стиль собеседника: если он использует восклицательный знак, поступают так же.

Разницу между «Привет!» и «привет» отметили не все. Для 35% все зависит от контекста, 28% респондентов рассказали, что не задумываются об этом вовсе, 21% считают, что вариант без восклицания звучит холодно, а 16% пишут одинаково в любой ситуации.

У многих опрошенных есть личные правила общения. 26% рассказали, что прилагают усилия, чтобы обязательно ответить на все сообщения, даже коротко. Столько же (26%) никогда не оставляют диалоги без реакции в виде эмодзи. Еще 24% избегают голосовых и длинных текстов, 16% считают, что главное — не выяснять отношения онлайн, а 8% стараются не дробить фразы на короткие строки.

Большинство пользователей тщательно следят за текстом переписок: 62% сразу исправляют ошибки и опечатки, 15% делают это, только если искажается смысл, столько же (14%) не обращают внимания, а 9% предпочитают не тратить на это время.

42% участников исследования сталкивались с недопониманием в онлайн-общении хотя бы раз. Только 20% уверены, что умеют доносить мысль четко. При этом 13% сталкиваются с недопониманием часто, а 6% — время от времени, особенно когда пишут без смайлов и уточнений. 19% допускают, что могли не заметить такой ситуации.

Для большинства (53%) важнее всего грамотность, а не скорость ответа. Еще 27% выбирают стратегию «зависит от контекста»: с близкими можно быстро, но с коллегами — аккуратно. 16% пишут «как пойдет». Только 4% считают, что главное — ответить мгновенно.

