В «Яндекс Книгах» вышла книга из фильма «Сумерки» «Легенды квилетов»

«Легенды квилетов» Белла Свон покупает в книжном магазине Порт-Анджелеса, чтобы узнать, кто такие «хладные» и как с ними связана семья Каллен. В книге также рассказывается о превращениях волков в людей и поединке с Птицей-Громовержцем. Издание подготовили по итогам реальной этнографической экспедиции. В книгу вошли как легенды реального племени индейцев, так и выдуманные истории из мира Стефани Майер. Все они проиллюстрированы гравюрами.