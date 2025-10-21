В «Яндекс Книгах» вышла книга из фильма «Сумерки» «Легенды квилетов»

21 октября в «Яндекс Книгах» выходят «Легенды квилетов» Оливии Невельсон —первая книга-артефакт из культовой киносаги «Сумерки». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе сервиса.
«Легенды квилетов» Белла Свон покупает в книжном магазине Порт-Анджелеса, чтобы узнать, кто такие «хладные» и как с ними связана семья Каллен. В книге также рассказывается о превращениях волков в людей и поединке с Птицей-Громовержцем. Издание подготовили по итогам реальной этнографической экспедиции. В книгу вошли как легенды реального племени индейцев, так и выдуманные истории из мира Стефани Майер. Все они проиллюстрированы гравюрами.
Произведение будет доступно в сервисе в электронном и аудиоформате. Аудиоверсию озвучила актриса дубляжа Наталья Фищук, известная как голос Беллы Свон в русской версии фильмов «Сумерки».
Автор книги, профессор Оливия Невельсон, — выдающийся американский
антрополог, профессор Университета штата Вашингтон, более четырех десятилетий посвятившая документации исчезающих культурных традиций коренных народов Северной Америки. В 1950 году она отправилась в этнографическую экспедицию на полуостров Олимпик, где вместе с племенем квилетов провела семь месяцев, скрупулезно записывая их сказания, мифы и ритуалы.
«Легенды квилетов» — итог кропотливой работы, представляющий собой первое полное собрание устного наследия народа квилетов, живущих в одноименной резервации в штате Вашингтон, США. Большинство людей, с которыми общалась Невельсон, включая последнего носителя чистого диалекта, ушли из жизни вскоре после завершения исследования, что, по словам автора, сделало книгу памятником исчезающей культуры.
«Легенды квилетов» — первое издание, воссозданное из киносаги «Сумерки». Аналоги выходили по вселенной Гарри Поттера («Сказки Барда Бидля») и «Твин Пикса» («Тайная история Твин-Пикс»). «Легенды квилетов» — не единственный артефакт, у которого есть аналоги в реальности. Школа, в которой учатся главные герои, — это реально существующая Kalama High School в штате Вашингтон. Дом Калленов — частный дом, расположенный в Портленде, в районе Уилламетт-Хайтс.
В этом году первой книге «Сумерки» исполнилось 20 лет. Книга «Легенды квилетов» выходит в разгар волны «хоа-хоа-хоа» — осеннего тренда из соцсетей, посвященного фильму и осенней погоде. Редакторы «Афиши Daily» cобрали самые разные фильмы о кровопийцах — от артовых до кринжовых — и рассказали, почему они кажутся плохими и могут доставить неироничное удовольствие при просмотре.