Проект «Театр в кино» выпустит киноверсию спектакля «Воскресение» с Тихоном Жизневским

Ученые обновили протокол на случай контакта с инопланетянами
В «Яндекс Книгах» вышла книга из фильма «Сумерки» «Легенды квилетов»
«Аэрофлот» начинает зимний сезон. Самолеты авиакомпаний Группы будут курсировать по 283 маршрутам
Павел Дуров заявил, что готов выкупить украденные из Лувра украшения и передать их в Лувр Абу-Даби
Россияне стали меньше пить: употребление алкоголя упало до минимума с 1999 года
Чарли Кокс не появится в роли Сорвиголовы в новом «Человеке-пауке»
Химический факультет МГУ перевели на дистанционное обучение из‑за вспышки кори
Саундтрек к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на виниле
Netflix разработает новую костюмную драму — «Девушки из Гранвиля»
Hulu одобрил перезапуск сериала «Побег»
Пэрис Хилтон выпустит веб-се6риал о дизайне пространства для людей с СДВГ
Исследование: москвичи тратят на помощь родителям 18 тыс. рублей в месяц
Мелисса Баррера снимется с Джоном Траволтой в триллере «Черные приливы»
В Москве фиксируют всплеск сообщений о вальдшнепах
В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро
Netflix снимет сериал про семью Кеннеди с Майклом Фассбендером в главной роли
Москвичу, который нашел на улице 1,6 млн рублей и потратил их, грозит до 10 лет колонии
Колман Доминго озвучил Трусливого Льва в мюзикле «Злая: Навсегда»
В Китае тематический парк шокировал гостей жуткими фигурами людей-мутантов
У парка Горького в Москве установили елку, хотя до Нового года еще больше двух месяцев
«Почему я только бегемота понимаю?»: Слава Копейкин и Юлия Пересильд в тизере драмы «Красавица»
Ученые: приключенческие фильмы и ужастики любят экстраверты, драмы и мелодрамы — невротики
Власти испанского города запретили забирать черных кошек из приютов накануне Хэллоуина
Русский каравай, грузинский хачапури и армянский лаваш попали в топ-50 лучших видов хлеба
Лана Дель Рей зарегистрировала песню «First Light». Возможно, это саундтрек к игре о Джеймсе Бонде
Ученые: 70% переживших клиническую смерть меняют духовные взгляды
Самый провальный по сборам фильм Дуэйна Джонсона «Крушащая машина» выйдет в «цифре» 4 ноября
Uniqlo выпустил коллекцию к 30-летию тамагочи

Проект «Театр в кино» выпустит киноверсию спектакля «Воскресение» с Тихоном Жизневским

Фото: пресс-материалы

16 ноября в киноцентре «Октябрь» откроется третий сезон проекта «Театр в кино». Зрителям впервые покажут киноверсию спектакля Никиты Кобелева «Воскресение». Она создана телеканалом «Россия-Культура» и Александринским театром. Прокат осуществляет дистрибьюторская компания «Кино.Арт.Про», партнером показа выступает «Афиша».

Главные роли в спектакле по позднему роману Льва Толстого об искуплении и нравственном прозрении исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром», «Бременские музыканты») и Мария Лопатина («Знахарь», «Крылья империи»). В спектакле также сыграли Ольга Белинская, Александра Большакова, Игорь Волков, Мария Кузнецова, Андрей Матюков, Иван Трус и другие.

Автором сценической версии выступил художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев. Вместе с драматургом Дмитрием Богославским они адаптировали роман, который на рубеже XIX и XX веков критики назвали панорамой русской жизни, и включили мотивы и отдельные сцены из других произведений Толстого, среди которых — повести «Крейцерова соната» и «Отец Сергий», а также неоконченный рассказ «Записки сумасшедшего».

Видео: «Кино.Арт.Про»

«Киноверсия „Воскресения“ для меня — совершенно особенный, новый опыт. Свои законы одновременно диктуют сцена и экран. Я уже достаточно много работал в кино, что, конечно, здесь помогло. Но вот такого героя, как Дмитрий Нехлюдов, на экране у меня пока не было. Роман Толстого — великое произведение. И если наша киноверсия привлечет новых зрителей, заставит их вслед за нами задуматься над толстовскими вопросами, если кто-то, возможно, решит перечитать или даже впервые обратиться к большой литературе — значит, работали мы не зря. Это, на мой взгляд, самое важное», — отметил Тихон Жизневский.

Отдельное упоминание критиков заслужила работа сценографа и художника по костюмам Наны Абдрашитовой. Концепция сценографии спектакля опирается на эффектную и функциональную конструкцию — железнодорожный вагон в разрезе. С одной стороны это скамейки для пассажиров, с другой — спальные места для заключенных: две противоположные реальности, незаметно для зрителя сливающиеся в одну. Режиссером киноверсии выступил Валерий Спирин.

«Спектакль в кино — это, конечно, немного другое, чем спектакль на сцене, и важнейшее преимущество этой формы заключается в том, что возможно увидеть буквально под микроскопом мелкие подробности игры артистов, практически оказавшись внутри истории, что невозможно в театре. И кроме того, это прекрасная возможность увидеть спектакль тем, кто не живет в Санкт-Петербурге, познакомиться с тем, как работает старейший театр России с 270-летней историей», — отметил художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев.

1/3
© Пресс-материалы
2/3
© Пресс-материалы
3/3
© Пресс-материалы

На премьере киноверсии «Воскресение» 16 ноября зрителей и гостей ждет светская премьера и красная дорожка, а также автограф-сессия Тихона Жизневского и паблик-ток с создателями. После киноверсия будет доступна для просмотра в кинотеатрах по всей России — ее покажут в крупнейших кинотеатральных сетях («Каро», «Формула Кино/Синема Парк», «Москино» и других).

Кроме того, в новом сезоне зрителей ожидают премьеры киноверсий спектаклей театров, которые уже участвовали в проекте «Театр в кино», и работы новых коллективов. Ближайший показ 3-го сезона — премьера «Рождественской истории» Театра кукол им. Образцова. Также поклонники проекта увидят постановки Театра им. Вахтангова, который представит киноверсию спектакля «Мертвые души», и театра «Геликон-опера» с киноверсией оперы «Трубадур».

Впервые в проекте примут участие московский театр Et Cetera с киноверсией спектакля «Ревизор.Версия» и Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М.Джалиля с киноверсией балета «Шурале».

Расскажите друзьям