Проект «Театр в кино» выпустит киноверсию спектакля «Воскресение» с Тихоном Жизневским

«Киноверсия „Воскресения“ для меня — совершенно особенный, новый опыт. Свои законы одновременно диктуют сцена и экран. Я уже достаточно много работал в кино, что, конечно, здесь помогло. Но вот такого героя, как Дмитрий Нехлюдов, на экране у меня пока не было. Роман Толстого — великое произведение. И если наша киноверсия привлечет новых зрителей, заставит их вслед за нами задуматься над толстовскими вопросами, если кто-то, возможно, решит перечитать или даже впервые обратиться к большой литературе — значит, работали мы не зря. Это, на мой взгляд, самое важное», — отметил Тихон Жизневский.