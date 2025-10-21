Проект «Театр в кино» выпустит киноверсию спектакля «Воскресение» с Тихоном Жизневским

16 ноября в киноцентре «Октябрь» откроется третий сезон проекта «Театр в кино». Зрителям впервые покажут киноверсию спектакля Никиты Кобелева «Воскресение». Она создана телеканалом «Россия-Культура» и Александринским театром. Прокат осуществляет дистрибьюторская компания «Кино.Арт.Про», партнером показа выступает «Афиша».
Главные роли в спектакле по позднему роману Льва Толстого об искуплении и нравственном прозрении исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром», «Бременские музыканты») и Мария Лопатина («Знахарь», «Крылья империи»). В спектакле также сыграли Ольга Белинская, Александра Большакова, Игорь Волков, Мария Кузнецова, Андрей Матюков, Иван Трус и другие.
Автором сценической версии выступил художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев. Вместе с драматургом Дмитрием Богославским они адаптировали роман, который на рубеже XIX и XX веков критики назвали панорамой русской жизни, и включили мотивы и отдельные сцены из других произведений Толстого, среди которых — повести «Крейцерова соната» и «Отец Сергий», а также неоконченный рассказ «Записки сумасшедшего».
«Киноверсия „Воскресения“ для меня — совершенно особенный, новый опыт. Свои законы одновременно диктуют сцена и экран. Я уже достаточно много работал в кино, что, конечно, здесь помогло. Но вот такого героя, как Дмитрий Нехлюдов, на экране у меня пока не было. Роман Толстого — великое произведение. И если наша киноверсия привлечет новых зрителей, заставит их вслед за нами задуматься над толстовскими вопросами, если кто-то, возможно, решит перечитать или даже впервые обратиться к большой литературе — значит, работали мы не зря. Это, на мой взгляд, самое важное», — отметил Тихон Жизневский.
Отдельное упоминание критиков заслужила работа сценографа и художника по костюмам Наны Абдрашитовой. Концепция сценографии спектакля опирается на эффектную и функциональную конструкцию — железнодорожный вагон в разрезе. С одной стороны это скамейки для пассажиров, с другой — спальные места для заключенных: две противоположные реальности, незаметно для зрителя сливающиеся в одну. Режиссером киноверсии выступил Валерий Спирин.
«Спектакль в кино — это, конечно, немного другое, чем спектакль на сцене, и важнейшее преимущество этой формы заключается в том, что возможно увидеть буквально под микроскопом мелкие подробности игры артистов, практически оказавшись внутри истории, что невозможно в театре. И кроме того, это прекрасная возможность увидеть спектакль тем, кто не живет в Санкт-Петербурге, познакомиться с тем, как работает старейший театр России с 270-летней историей», — отметил художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев.
На премьере киноверсии «Воскресение» 16 ноября зрителей и гостей ждет светская премьера и красная дорожка, а также автограф-сессия Тихона Жизневского и паблик-ток с создателями. После киноверсия будет доступна для просмотра в кинотеатрах по всей России — ее покажут в крупнейших кинотеатральных сетях («Каро», «Формула Кино/Синема Парк», «Москино» и других).
Кроме того, в новом сезоне зрителей ожидают премьеры киноверсий спектаклей театров, которые уже участвовали в проекте «Театр в кино», и работы новых коллективов. Ближайший показ 3-го сезона — премьера «Рождественской истории» Театра кукол им. Образцова. Также поклонники проекта увидят постановки Театра им. Вахтангова, который представит киноверсию спектакля «Мертвые души», и театра «Геликон-опера» с киноверсией оперы «Трубадур».
Впервые в проекте примут участие московский театр Et Cetera с киноверсией спектакля «Ревизор.Версия» и Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М.Джалиля с киноверсией балета «Шурале».