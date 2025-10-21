Ученые обновили протокол на случай контакта с инопланетянами
Павел Дуров заявил, что готов выкупить украденные из Лувра украшения и передать их в Лувр Абу-Даби

Фото: @durov

Павел Дуров на своей странице в соцсети Х прокомментировал ограбление Лувра в Париже, которое произошло 19 октября. Предприниматель сообщил, что произошедшее его не удивило.

«Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, правительство которой довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы решать настоящие проблемы», — написал он.

Под постом один пользователь пошутил, что это он украл украшения. На это Дуров ответил, что с радостью купит украденные предметы, но возвращать их в Лувр Парижа не будет.

«Куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно. Никто не ворует из Лувра Абу-Даби», — считает Дуров.

Об ограблении музея сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. Как стало известно Le Parisien, из Лувра похитили предметы из коллекции драгоценностей Наполеона и Жозефины. Преступники воспользовались ремонтными работами, чтобы добраться до нужного помещения в галерее Аполлона. Разбив окна, трое мужчин, по предварительным данным, похитили девять предметов: ожерелье, брошь, тиару и другие украшения. По данным газеты, самый известный экспонат коллекции — бриллиант «Регент» весом более 140 карат — остался на месте.

Около музея после ограбления нашли сломанную корону супруги Наполеона III Евгении. Позднее стало известно, что удалось обнаружить еще одно из украденных украшений.

Как отметил телеканал BFMTV, грабители прибыли к музею на скутерах T-Max и проникли внутрь со стороны Сены. По словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, ограбление Лувра в Париже было совершено за семь минут. Для того, чтобы попасть в музей, преступники использовали строительную лестницу.

